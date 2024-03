Nicht mehr lange und dann heißt es wieder Eiersuchen und Osternester finden! Ihr braucht Inspo für Ostergeschenke, mit denen ihr euren Liebsten eine Freude machen könnt? We got you covered! Eines gleich vorweg: Ostern 2024 wird bunt! Wir haben jede Menge knallige Geschenktipps fürs Osternest für euch!

Da ist garantiert für jede:n etwas dabei!

Bunte Ostergeschenke

Mit diesen coolen Geschenken macht ihr euren Liebsten garantiert eine Freude!

Rasierer von Estrid in knalligen Farben

The gift that keeps on giving! Die schwedische Rasur- und Körperpflegemarke Estrid wird schon länger für ihren mittlerweile sogar preisgekrönten Rasierer, die praktischen Reiseetuis und noch praktischere Duschhalterung gefeiert. Die Produkte sind nicht nur vegan, sondern auch unisex und stehen für Empowerment und Authentizität. Außerdem richtig cool: Für Rasierklingen kann man ein Abo bestellen, sodass man immer rechtzeitig neue nach Hause geliefert bekommt. Die Estrid-Rasierer gibt’s in vielen bunten Farben online zu kaufen – und wir finden, das ist doch mal ein richtig cooles Ostergeschenk!

Bild: Estrid

Bunter Teppich von Nilo Kilim

Gute Laune für zu Hause gefällig? Dann muss ein bunter Teppich von Nilo Kilim her! Gegründet von Niel Mazhar ist Nilo Kilim auf die Modernisierung der traditionellen ägyptischen Webteppiche spezialisiert. Und das ist gelungen! Mit coolen Designs und knalligen Farbkombis sorgen die Teppiche definitiv für einen Hingucker in Wohn-, Schlafzimmer & Co. Pluspunkt on top: Die Kilims werden im Nildelta in Handarbeit aus Schafwolle und Baumwolle hergestellt, im Vordergrund stehen hier gerechte Entlohnung, Einzigartigkeit und Tradition. Und unser absolutes Highlight: Je nach Lust und Laune kann man den Wunschteppich mithilfe des Konfigurators im Webshop ganz einfach selbst designen! Wer sich lieber persönlich beraten lässt, kann gerne im Atelier in der Wiener Burggasse vorbeischauen!

Tischgrill von Weber

It’s Grill-Saison! Was da natürlich nicht fehlen darf: ein praktischer Grill, der obendrein auch noch richtig stylish ausschaut. Unser Ostergeschenk-Favorit für Ostern 2024: Der Lumin-Elektrogrill in Mint-Green von Weber. Perfekt fürs Grillen im urbanen Outdoor-Bereich geeignet – und nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch ein Must-Have-Gadget für Grill-Fans! Er erreicht Temperaturen von über 315 °C. Erhältlich im Weber Online-Shop und in allen Weber Original Stores für rund 680 Euro.

Uhr von Ice Watch

Farbe am Arm: Das bringen die bunten Pieces von Ice Watch! Die Uhren sind ein echter Hingucker und deshalb auch ein perfektes Ostergeschenk. Jetzt neu: die Boliday-Kollektion! „Boliday“ setzt sich aus Business und Holiday zusammen und beschreibt die Uhr als perfekten Begleiter für Job und Freizeit. Wir haben uns einfach nur in die bunten Farben und das coole Design verliebt. Online oder in ausgewählten Stores für ca. 180 Euro erhältlich.

Ice Watch in der Farbe Pasion Red

Lego Blumen

Let’s be honest: Auch wir Erwachsene stehen doch immer noch auf Lego! Egal ob groß oder klein, mit den coolen Sets und kreativen Designs wollen wir in Wahrheit doch alle zu Ostern beschenkt werden. Neben einem Lego Osterhäschen, einem Vogelnest oder wundervollen Narzissen zählen die Lego Kirschblüten zu unseren absoluten Favoriten! Die Blumen aus der Botanical Collection sind um ca. 15 Euro online oder in Stores erhältlich. Garantiert eines der besten Ostergeschenke ever!

Flower Bunny von Lush

Von Lush bekommen wir einfach nicht genug! Zum Glück gibt’s auch heuer wieder eine richtig cute und natürlich absolut duftende Osterkollektion! Unser Favorite: Der Flower Bunny – ein süßer Stoffhase prallgefüllt mit vier osterlichen Lush-Produkten von der Badebombe bis hin zum Schaumbad. Online und in den Stores für ca. 42 Euro erhältlich – so lange der Vorrat reicht!

Schwedenbomben von Niemetz

Was Buntes zum Naschen – dazu sagt fix niemand nein! Unser Schoko-Ostergeschenke-Tipp für dieses Jahr: Die Oster-Edition der Schwedenbomben von Niemetz! Mit dem cuten Häschenohren-Design schmeckt der Klassiker gleich doppelt so gut. Online oder im Handel für ca. 5 Euro erhältlich. Ostern kann kommen!

Selbstgebackenes mit Fini’s Feinstes

Wie wär’s denn einfach mit etwas Selbstgebackenem? Fini’s Feinstes hat da zum Beispiel ein paar leckere Rezepte für Ostern parat. Und die sind obendrein auch noch gesund – denn im Weizenmehl von Fini’s Feinstes ist Spermidin enthalten, das als echter Health Booster gilt. Eine große Auswahl an Oster-Rezepten findet ihr hier. Beim Dekorieren und Verpacken dann einfach bunte Ostereier mit dazupacken und schon zaubert ihr euren Liebsten mit einem bunten DIY-Geschenk garantiert ein Oster-Lächeln ins Gesicht!

Bunter Lautsprecher von Sonos

Keine Party ohne Musik! Und weil auch Ostern ein Fest ist, darf der richtige Sound da natürlich nicht fehlen. Unser Ostergeschenke-Tipp: Der smarte Sonos Roam in den bunten Farben Olive, Wave oder Sunset! Der praktische Speaker sorgt bis zu zehn Stunden lang für gute Sounds. Mit einem Gewicht von weniger als 500g und einer kompakten Höhe von 168cm passt er nicht nur in jedes Zuhause, sondern ist auch der optimale Begleiter für Feste im Garten und jeden Ausflug. Erhältlich für ca. 200 Euro online auf sonos.com

Schöne Fotomomente mit Once Upon

Nichts macht mehr Freude, als in Erinnerungen zu schwelgen. Gemeinsam mit den Liebsten macht’s dann noch viel mehr Spaß! Wie wär’s also, wenn ihr zu Ostern Foto-Erinnerung verschenkt. Unser Tipp: Mit Once Upon lassen sich super cute Fotobücher und Prints erstellen. In der praktischen App geht das auch direkt am Handy. Super einfach und schnell bestellt! Alle Infos auf onceupon.photo