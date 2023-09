Seit Anfang Mai streiken Drehbuchautor:innen in Hollywood. Dabei geht es unter anderem um bessere Löhne, sowie eine Absicherung dafür, dass Künstliche Intelligenz sie nicht ersetzen werde. Jetzt gibt es offenbar eine „vorläufige Einigung“ zwischen der Gewerkschaft der Drehbuchautor:innen WGA (Writers Guild of America).

Solange die Einigung noch nicht finalisiert ist, gehe der Streik zunächst aber noch weiter, heißt es von der Gewerkschaft.

„Vorläufige Einigung“ bei Autoren-Streik in Hollywood

Nach fast fünf Monaten gibt es eine „vorläufige Einigung“ zwischen der Gewerkschaft der Drechbuchautor:innen und großen Studios und Streaming-Anbietern in den USA. Final sei die Einigung noch nicht. Es handle sich um eine „grundsätzliche Übereinkunft“, über die noch abgestimmt werden muss. Das teilte die Writers Guild of America am Sonntag mit. „Wir können mit großem Stolz sagen, dass dieser Deal außergewöhnlich ist – mit bedeutenden Vorteilen und Schutzmaßnahmen für Autoren in allen Bereichen der Mitgliedschaft.“, heißt es in einem offiziellen Statement auf der Webseite der WGA.

Über nähere Details zur Einigung könne man erst sprechen, wenn alles finalisiert ist. Die Abstimmung dazu soll am Dienstag erfolgen. Bis dahin hält der Streik weiter an. „Niemand darf zur Arbeit zurückkehren, ohne dass die Guild es ausdrücklich genehmigt.“, so die Aufforderung der WGA.

Streik beeinflusst Release-Dates

Nach erfolglosen Verhandlungen über die Arbeitsbedingungen und Löhne der Drehbuchautor:innen in Hollywood traten mehr als 11.000 Mitglieder der WGA Anfang Mai in Streit. Auch die Mitglieder der Schauspielgewerkschaft Sag-Aftra schlossen sich dem Streik der Autor:innen an – mit großen Konsequenzen für die Film- und Serienindustrie. Durch den ersten Doppelstreik in Hollywood seit 1960 stehen seit Mai unzählige Filmsets leer. Die Folge: Mehrere Produktionen und geplante Release-Dates müssen möglicherweise verschoben werden. Die „vorläufige Einigung“ könnte jetzt aber das Ende des Streiks und damit die Wiederaufnahme der pausierten Produktionen bedeuten.