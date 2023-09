Im Sommer kürten wir die Baggy-Jeans mit Crop-Top und Cut-Out Body zum lässigsten Style des Jahres. Aber auch im Herbst und Winter tun sich mit der bequemen Hose ganz neue Styling-Möglichkeiten auf. Hier sind unsere Top 3 Styling-Favoriten zum Nachshoppen.

Die Merkmale der Baggy-Jeans sind ihr hüftiger Bund, der tiefe, sackartige Schritt und überlange Beine

So machst du deine Baggy-Jeans fit für Herbst & Winter

Alles begann damit, dass die lang beliebte Skinny-Jeans auf die Ersatzbank verbannt wurde. Am Hosen-Thron nahm fortan eine weitaus legerere Variante mit weiterem Bein Platz. Schwups, da rutschte der Bund nach unten und das Bein wurde immer weiter. Et-voilà, die Baggy-Jeans bekannt aus den Subkulturen der 90er wie der Skate-, Hip-Hop- und Rave-Szene war wieder auferstanden. Und während wir am Ende des Sommers Styling-technisch mit dem Trendteil gut zurechtkamen, fehlt uns im Winter irgendwie die Inspiration. Also nichts wie ab auf Instagram um sich coole Stylingvarianten abschauen.

Im lässigen Winterlook wie Pernille Taisbaeck

Comfy und superlässig zugleich trotzt Pernille Taisbaeck den winterlichen Temperaturen. Sie stylt ihre Jeans mit sanften Brauntönen. Die coole Fliegerjacke bringt in Kombi mit der Sonnenbrille etwas Schwung in die Sache. Die lässige Pose darf zu den Pants natürlich nicht fehlen.

In chicer Farbkombi wie Elsa Hosk

Zum nächsten Rave gehts mit dem Outfit von Elsa Hosk. Das Topmodel kommt als moderner Yeti im pelzigen All-Over-Look in Schneeweiß. Mit der kuschligen Fake-Fur Jacke geht selbst das Crop-Top im Winter durch. Die XL Creolen sorgen für Abendglam und die Sneaker um bis zum Morgen durchzutanzen.

Im chilligen Oversized Look wie Alicia Roddy

Lässiger Y2K vom Feinsten schafft Alicia Roddy mit ihrem Oversized Sweater und der spacigen Brille. Die Farbe der Baggy Pants, Sneaker und Tasche sind perfekt auf das Top abgestimmt. We like!