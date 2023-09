Lust auf eine neue Haarfarbe? Dann haben wir, oder besser gesagt Miley Cyrus, jetzt einen ultimativen Vorschlag. Die erfolgreiche Sängerin und Stylequeen hat sich nämlich an einen neuen Hairstyle gewagt. Sie trägt ihre Haare jetzt in der angesagten Nuance „Dark Bitter Chocolate“. And we are obsessed!

Was die Haarfarbe so besonders macht, erfahrt ihr hier.

Miley Cyrus zeigt, welche Haarfarbe diesen Herbst angesagt ist

Miley Cyrus ist für viele Beauty-Lover ein echtes Stylingvorbild. Vor allem in Sachen Hairstyle überraschte die Sängerin in den vergangenen Jahren immer wieder mit kreativen Looks. Egal, ob ein gewagter Pixie mit Undercut, ein messy Shag oder doch eine Perm à la Dolly Parton – es gibt wohl kaum einen Haarstil, den der ehemalige Disney-Star nicht ausprobiert hat. Einer ihrer ikonischsten Frisuren – die lange braune Mähne, die sie zu Zeiten ihrer Erfolgsserie „Hannah Montana“ getragen hat. Und diese scheint nun zurück zu sein! Aber in neuer Ausführung (und ohne Extensions-Overload)!

Statt wie in den frühen 2000er Jahren auf warmes „Country Copper“, setzt die Sängerin im Herbst 2023 auf einen kühlen, dunklen Braunton! Genauer gesagt nennt sich die angesagte Haarfarbe „Dark Bitter Chocolate!“. Dunkle Bitterschokolade ist damit offiziell DIE Haarfarben-Nuance der kühleren Saison! It’s giving: Sophia Loren, altes Hollywood und ganz viel Glam!

Deshalb lieben wir die Farbe

Das Besondere an Mileys Haarfarbe: Anstatt mehrere Braunnuancen zu vereinen, setzt sie hier auf einen einzigen kühlen Braunton. Und das ist bestimmt kein Zufall. Wie wir alle wissen, sind glossy Looks in der Beautyszene ja gerade mega hip. Und das gilt natürlich auch bei Haarfarben! Bei „Dark Bitter Chocolate“ sorgt genau diese kühle Nuance für einen Glanz, von dem wir bisher nur geträumt haben – und die Farbe wirkt dazu noch unglaublich edel. Social Media gibt uns hier übrigens recht. Die neue Haarfarbe wird auf Tiktok, Instagram und Co. gerade so richtig gefeiert. Kein Wunder, immerhin passt kühles Schokoladen-Braun einfach perfekt in den Herbst.

Allein das Video von Content Creator Tsutsumi Hoang (@tsutsumihoang) verzeichnet nach nur drei Tagen bereits 1,5 Mio. Views auf Tiktok. In dem Clip präsentiert die Influencerin ihren neuen Lieblings-Farbton! Übrigens: die Haarfarbe kommt bei Stufen so richtig schön zur Geltung. Ein trendiger Butterfly Haircut beispielsweise macht den Old-Hollywood-Glam-Look perfekt! Überzeugt? Bevor ihr euch in den Friseursalon begebt, solltet ihr einige Dinge beachten.

„Dark Bitter Chocolate“: Das solltet ihr beachten

Optimal ist es natürlich, wenn ihr euch vom Haar-Profi ausgiebig beraten lassen könnt. Erklärt am besten, dass ihr euch einen kalten und satten Braunton wünscht. Also ganz ohne Highlights, Balayage und Co! Hat man bereits brünettes Haar, dann reicht eine einfache Farbauffrischung oder eine Tönung, die eben gleichzeitig auch einen schönen Glanz verschafft. Aber auch blonde Haare können in dem kühlen Brunette-Ton erstrahlen. Hier sollte man lediglich darauf achten, eine Nuance zu verwenden, die so kühl wie möglich ist, um für ein Finish à la Miley Cyrus zu sorgen.

Damit der neue „Dark Bitter Chocolate“-Farbton auch noch lange frisch aussieht, solltet ihr darauf achten, das Haar immer gut mit Feuchtigkeit zu versorgen – etwa mit speziellen Shampoos, die die Schuppenschicht öffnen. Anschließend solltet ihr einen geeigneten Conditioner verwenden, der diese Schuppenschicht wieder verriegelt. Aber auch eine spezielle Pflege für coloriertes Haar kann hier Wunder wirken. Wer mag, kann beim Finish auch noch einen Glanz-Spray verwenden.