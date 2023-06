Sommerzeit ist Reisezeit! Wenn es mit dem Flieger in den Urlaub geht, stehen Beauty-Addicts natürlich jedes Mal vor einer kleinen Herausforderung. Vor allem in Sachen Flüssigkeiten zeigt sich das Dilemma: Wie sollen wir all unsere Lieblings-Skincare- und Make-up-Produkte im Handgepäck Platz haben, ohne gegen die Sicherheitsvorschriften zu verstoßen? Keine Panik. We got you!

Wir verraten euch, welche Regeln ihr beim Packen eurer Beauty Bag unbedingt beachten solltet.

Handgepäck: 3 Tipps für alle Beauty-Addicts

Endlich wieder Urlaub. Und so sehr wir uns auch auf die Reise freuen, eine Ernüchterung kommt meist kurz vor Antritt der Reise. Denn wer normalerweise eine aufwendige Skincare-Routine pflegt, kann beim Packen der Beauty Bag schon mal in Verzweiflung geraten. Meist bleibt einfach viel zu wenig Platz für unsere Lieblingsprodukte. Wer außerdem nur mit Handgepäck via Flieger vereist, steht meist noch vor einem weiteren Problem: Man hat nicht nur insgesamt weniger Platz, sondern darf auch nur begrenzt Flüssigkeiten im Handgepäck mitnehmen. Konkret: Max. 1 Liter ist erlaubt! Plus: Die einzelnen Produkte dürfen jeweils nicht mehr als 100 Milliliter enthalten. Help!

Wie können wir also unsere geliebten Kosmetik-Produkte mitnehmen, ohne gegen die Sicherheitsbestimmungen zu verstoßen? Wir haben drei Tipps parat, die euch helfen, das Handgepäck problemlos durch die Sicherheitskontrolle zu bringen, ohne auf eine solide Beauty-Routine verzichten zu müssen. Attention please!

1. Brainstorming vor der Reise

Achtet die Tage vor der Reise ganz genau auf eure Beauty-Routine und auch gezielt darauf, welche Produkte ihr wirklich verwendet. Das gilt in Sachen Skincare, aber auch beim Make-up. Oft steht man beim Packen nämlich im Bad und fragt sich: „Hmm, was nehm ich mit?“ Da die meisten von uns über die Jahre eine solide Routine entwickelt haben, und jede Menge Produkte verwenden, gilt es zu differenzieren. Der Platz ist beschränkt, ihr solltet euch also auf wesentliche Produkte konzentrieren, die ihr während der Reise benötigt. Und auch Experimente sind Tabu: Nehmt erst gar keine Produkte mit, die ihr gerne vielleicht mal testen würdet. Auch Pröbchen von anderen Marken solltet ihr links liegen lassen (Jaaa, auch wenn die praktische Größe noch so verlockend ist). Setzt lieber auf eure täglichen Go-To-Produkte wie Cleanser, Toner und Cremes.

2. Investiert in Reisebehälter

Okay, ihr wisst nun ganz genau, welche Produkte ihr unbedingt auf Reisen braucht und welche durchaus daheim bleiben können. Dann geht es an die Logistik. Wie haben wir all unsere Lieblings-Flüssigkeiten am besten im Handgepäck Platz?! Die Antwort liegt auf der Hand: Füllt eure Lieblingsprodukte am besten in kleine Plastikflaschen und Tiegel. (Beschriften nicht vergessen!) Klar, das Umfüllen ist natürlich etwas mühsam. Aber es lohnt sich! Denn dadurch könnt ihr euch tatsächlich jede Menge Platz sparen. Viele Labels bieten außerdem Reisegrößen ihrer Produkte an, die speziell für das Handgepäck geeignet sind. Es lohnt sich definitiv, hier auch mal in Reisegrößen zu investieren.

3. Setzt auf multifunktionale Produkte

Ja, bei wenig Platz ist natürlich auch etwas Kreativität gefragt. Zum Glück brauchen wir meist im Urlaub ja ohnehin nicht ganz so viele Produkte wie im Alltag. Bei den Essentials, die ins Handgepäck kommen, ist aber Vielseitigkeit gefragt! Two-in-one, three -in-one … you name it! Eine getönter Moisturizer mit SPF kann beispielsweise als Feuchtigkeitspflege, Make-up-Grundlage und Sonnenschutz dienen. Den pinken Lippenstift könnt ihr auch als Blush verwenden oder den Highlighter als Eyeshadow. Ihr habt stets Haargel für den Sleek Bun dabei? Perfekt, mit dem Stylinggel könnt ihr auch gleichzeitig eure Augenbrauen in Form bringen. Werdet einfach erfinderisch! Das Personal an der Sicherheitskontrolle am Flughafen wird es euch danken. (Probably not, aber ihr wisst, was wir meinen)