Gerade jetzt ist es sehr, sehr wichtig, dass wir uns nicht ständig ins Gesicht greifen. In den meisten Fällen passiert das ganz unbewusst, während wir an etwas arbeiten und hoch konzentriert bei der Sache sind. Trotz ständigem Händewaschen, sollten wir aber darauf achten, dass wir uns so gut wie nie im Gesicht berühren.

Denn Krankheiten werden sehr schnell durch den Kontakt mit verschmutzen oder Viren besetzten Oberflächen und der anschließenden Berührung im Gesicht übertragen.

Hier sind 5 Tipps, wie wir das vermeiden können:

1. Ursache und Lösung finden

Es gibt viele Gründe warum wir uns ins Gesicht greifen. Mal juckt es, mal spielen wir mit unseren Haaren, mal haben wir etwas im Auge oder stützen uns am Handgelenk ab. Damit muss jetzt aber schluss sein! Am besten, ihr sucht erstmal nach den Ursachen, warum ihr euch ins Gesicht greift und findet dann eine Lösung dafür. Entweder ihr tauscht Kontaktlinsen gegen eine optische Brille aus, ihr bindet eure Haare zusammen oder versucht, gerade zu sitzen.

2. Bewegungen umlenken

Sobald ihr merkt, dass eure Hand in Richtung eures Gesichts steuert oder ihr den Drang zu verspürt, versucht einfach, die Bewegung umzuleiten. Kratzt euch am Kopf, berührt eure Oberschenkel oder das Knie. Wenn ihr das oft genug macht, dann haben eure Hände das bestimmt verinnerlicht.

3. Hand ablenken

Sollte das Umleiten der Bewegungen nicht so gut klappen, dann könnt ihr versuchen, eure Hand einfach abzulenken. Nehmt etwas in die Hand mit dem ihr spielen könnt. Wie einen Kugelschreiber, einen Anti-Stress-Ball oder einen Haargummi.

4. Unterstützung von anderen

Oft ist es auch hilfreich, wenn man andere Personen mit einbindet. Bittet euren Partner oder Mitbewohner um Unterstützung und weist sie darauf hin, dass sich euch immer wieder darauf aufmerksam machen sollen, dass ihr euch auf keinen Fall ins Gesicht greifen dürft.

5. Sich selbst daran erinnern

Wenn es durch die Hilfe von anderen nicht ganz zu gut klappt, dann könnt ihr euch natürlich auch selbst immer wieder an der Nase nehmen (bitte nicht wörtlich nehmen!) und euch überall in der Wohnung kleine Post-Its aufkleben, auf das ihr immer wieder schaut und euch daran erinnert.