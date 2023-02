Der Valentinstag steht vor der Tür und wer den Tag zelebriert, der will seiner oder seinem Liebsten natürlich auch eine kleine Freude machen. Doch welches Geschenk eignet sich dafür am besten? Ihr braucht Inspiration? Die haben wir für euch!

Hier gibt’s zehn Last Minute Valentinstag-Geschenke, über die sich wirklich jede und jeder freut! … oder mit denen man sich einfach auch mal selbst beschenken will! <3

1. Gesichtsbürste von Foreo

Wir schwören auf die Gesichtsreinigungsbürsten von Foreo, die es mittlerweile in den verschiedensten Varianten und Formen gibt – von der klassischen Reinigungsbürste bis hin zur High-Tech-Version mit Mirkostrom. Die Auswahl ist riesig! Und die Freude beim Verschenken garantiert. Egal ob für euch selbst oder eure Liebsten – dieses Beauty-Gadget ist ein absolutes Must-Have, mit dem ihr nichts falsch machen könnt. Wie wär’s zum Beispiel mit der Luna 4? Die Reinigungsbürste entfernt Schmutz, Öl und Make-up-Reste und reinigt die Poren mit sanften Pulsationen – erhältlich für rund 280 Euro zum Beispiel bei Douglas oder im Foreo-Onlineshop.

Bild: Foreo Sweden

2. Uhr von Ice Watch

Uhren kann man nie genug haben! Vor allem, wenn sie auch noch so bunt und stylisch daherkommen, wie die kreativen Pieces von Ice Watch. Das ist doch das perfekte Geschenk zum Valentinstag. Und bringt uns gleichzeitig auch noch in Frühlingsstimmung. Die „Tie & Dye“ in Pink Shades zum Beispiel ist für rund 70 Euro online erhältlich.

Bild: Ice Watch

3. Unterwäsche von Tezenis

Am Valentinstag – und eigentlich sonst auch das ganze Jahr über – wollen wir uns hot fühlen! Egal, ob als Geschenk für uns selbst, oder für den/die Liebste/n zum Auspacken: Unterwäsche it is! Wie praktisch, dass es bei Tezenis gerade eine süße Valentinstags-Kollektion gibt. Die cuten Pieces gibt’s online und im Store. Wir sind dann mal Last-Minute-Shoppen!

4. Schmuck von Nomination

Auch Schmuck geht am Tag der Liebe einfach immer! Bei der Sweetrock Nature Edition von Nomination gibt’s gerade jede Menge cute Pieces, die perfekt zum Valentinstag passen! Wie wär’s zum Beispiel mit diesem süßen Armband aus Sterlingsilber roségold plattiert und einem wunderschonen Cubic Zirkonia in Blumenform? Erhältlich für rund 40 Euro online oder bei ausgewählten Juwelieren.

Bild: © 2022 Nomination

5. Badebombe vom Lush

Die Valentinstag-Kollektion von Lush ist einfach zum Verlieben! Diesen süßen Badebomben kann man einfach nicht widerstehen. Völlig egal, ob ihr den Valentinstag als Self-Love-Day oder mit dem Partner oder der Partnerin feiert – mit den duftenden Badebomben zelebrieren wir die Liebe, so wie wir sind! Erhältlich online und in den Stores.

Bild: Lush

6. Pralinen von Heindl

Sweets for my sweet, sugar for my honey! So lautet unser Motto am Valentinstag und deshalb machen wir unseren Liebsten mit süßen Pralinen von der Wiener Confiserie Heindl eine Freude! Das perfekte Last Minute Geschenke: Denn die Schoko-Lovestory gibt’s in jedem Supermarkt zu kaufen.

7. Body Lotion von Rituals

Wir lieben die Produkte von Rituals – vor allem, weil sie so gut duften! Da kann man nicht anders als abschalten und entspannen. Deshalb verschenken wir zum Valentinstag einfach Liebe in Form von Duschgel, Body Lotion und Co – unser Favorit: Die Good Fortune Body Cream mit Patchouli & Mandrine. Erhältlich für rund 20 Euro online oder im Store. On top einfach noch einen persönlichen Massage-Gutschein für sinnliche Stunden zu zweit dazu schenken und ein romantischer Valentine’s Day ist garantiert!

Bild: Rituals

8. Verwöhn-Tag im Ritz-Carlton Spa

Zum Tag der Liebe Zeit und Erholung schenken – das ist unglaublich viel wert! Gönnt euch eine Auszeit, entweder alleine oder als Paar, und beschert euch damit einen unvergesslichen Valentinstag. Zum Beispiel mit einem Spa-Besuch im Ritz-Carlton. Lasst euch bei Massagen und Beauty-Treatments verwöhnen und zelebriert den Tag der Liebe mal ganz anders! Alle Infos gibt’s hier.

Bild: The Ritz-Carlton Spa, Vienna

9. Date-Tag im Tiergarten Schönbrunn

Wie süß ist das bitte: Einfach mal etwas Neues ausprobieren und einen gemeinsamen Ausflug in den Tiergarten starten. In Schönbrunn gibt’s am Valentine’s Day sogar ein Special Angebot für alle Verliebten. Einfach mit dem Kennwort „Valentintag“ zwei Eintrittskarten zum Preis von einer um 26 Euro erhalten. Um 14 Uhr gibt’s außerdem eine kostenlose Führung zum Liebesleben der Tiere. Cute!

10. Fancy Date-Dinner

Liebe geht bekanntlich durch den Magen! Und was eignet sich deshalb besser, als am Valentinstag eine Fancy Date-Night zu starten und sich bei gutem Essen verliebt in die Augen zu schauen! Unsere Restaurant-Empfehlung: Das Heuer am Karlsplatz. Dort gibt’s Haubenküche zu verhältnismäßig kleinen Preisen – aber großem Gourmet-Faktor. Genießt ein mehrgängiges Spitzenmenü um nur acht Euro pro Gang. Gekocht wird „Fusion mit internationalen Einflüssen“ und regionalen Produkten. Alle Infos gibt’s hier.