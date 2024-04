Karrieretechnisch erlebt Miley Cyrus gerade absolute Höhen – Schlagzeilen macht derzeit jedoch ihre Familie mit ganz anderen Themen. Denn angeblich soll es in der Cyrus-Familie ziemliche Dramen geben.

Grund dafür ist eine Hochzeit.

Miley Cyrus steckt angeblich in Familiendrama

In der Promiwelt gilt ja eigentlich: Pass auf, mit wem du gesehen wirst oder mit wem du in der Öffentlichkeit interagierst. Das kann nämlich schnell zu Gossip und Spekulationen führen. Doch wie sich jetzt einmal mehr zeigt, braucht es manchmal gar keine direkte Interaktion, um die Gerüchteküche brodeln zu lassen.

Denn Noah Cyrus – die kleine Schwester von Superstar Miley Cyrus – sorgt jetzt mit einem einzigen Like auf Instagram für Aufregung. Sie entschied sich nämlich dazu, einem Foto von Liam Hemsworth im Gym ein Herzchen zu schenken. So weit, so unspektakulär. Wäre Liam nicht Miley’s Ex-Mann, über den sie in den vergangenen Jahren angeblich den ein oder anderen vernichtenden Song geschrieben hat (wir erinnern an dieser Stelle nur allzu gerne an den ultimativen Ohrwurm „Flowers“, in dem Miley sich ganz klar von einem Ex verabschiedet.) Eben diesem Ex also Aufmerksamkeit in den Sozialen Medien zu schenken, scheint für viele alles andere als ok zu sein.

Streit zwischen Noah und Tish Cyrus?

Denn hinter dem Like versteckt sich in den Augen einiger Fans noch viel mehr als ein kleiner Seitenhieb gegen die eigene Schwester. Seit Wochen berichten Medien und Fanseiten nämlich, dass es im Hause Cyrus ordentlich krachen soll. Der Grund soll allerdings nicht Miley sein, sondern ihre Mutter Tish. Denn Tish heiratete im vergangenen Jahr „Prison Break“-Star Dominic Purcell – und dieser soll angeblich zuvor mit Noah angebandelt haben. „Noah war mit Dominic zusammen, als Tish damit begann, ihn zu umwerben“, verriet ein anonymer Insider gegenüber „Us Weekly“. „Die Probleme zwischen Noah und Tish gehen weit über das hinaus, was die Leute denken. Noah ist sehr verstört darüber, dass Tish ihr Dominic einfach weggenommen hat.“

Angeblich soll Miley von all dem jedoch damals nichts mitbekommen haben. Von dem Liebesdreieck habe sie nichts gewusst, behauptet eine Quelle gegenüber „People“. Als die Bombe jedoch platzte, war auch sie Berichten zufolge ziemlich verwirrt und geschockt. „Sie hat ihre Mutter damit konfrontiert. Sie findet es eine seltsame Situation, aber sie liebt ihre Mutter und möchte, dass sie glücklich ist“. Miley erschien damals zur Hochzeit ihrer Mutter – ihre Schwester Noah und ihr Bruder Braison blieben der Feier jedoch fern. Für viele Fans ein klares Zeichen: die Familie ist gespalten.

Und Noahs aktueller Like verstärkt diesen Glauben für viele noch weiter. Online nennen die Situation viele „messy“ und betonen, dass sie Noahs Herzchen für Liam einfach nicht nachvollziehen können. Schließlich sollte sie doch auf der Seite ihrer Schwester stehen – und nicht ihrem ehemaligen Schwager virtuelle Komplimente machen. Andere fragen sich jedoch: vielleicht steckt dahinter auch keine versteckte Botschaft. Vielleicht wollte Noah einfach nur höflich sein. „Er war ihr Schwager, wo ist denn das Problem?!“, fragt sich etwa ein Fan auf X.