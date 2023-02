Bei den SAG Awards gab es einen Beautytrend, der einfach nicht zu übersehen war: „Stiletto Lashes“! Stars wie Jenna Ortega und Zendaya begeisterten mit Mega-Wimpern, die wir natürlich alle sofort nachmachen wollen. Say no more: Wir haben uns diese Schmink-Technik mal genauer angesehen und verraten euch, wie ihr diese Lashes am besten nachstylt.

Der Look versprüht echte Retro-Vibes und erinnert uns an die 60er und 70er.

„Stiletto Lashes“ haben den Red Carpet verzaubert

Die diesjährige Award-Season zeigt nicht nur strahlende Preisträger:innen, sondern auch Inspirationen zu Fashion- und Beautytrends. Bei den SAG Awards am vergangenen Wochenende setzten die Stars auf Power-Lashes. Denn anstatt No-Make-up, hieß es: The bigger, the better. Und so rockte „Wednesday“-Star Jenna Ortega den Red Carpet in einer traumhaften Blumenrobe von Valentino – doch auch ihr Make-up blieb den Beauty-Gurus dieser Welt nicht verborgen.

Die 20-Jährige legte den Fokus auf ihre Augen, die nicht nur im pastelligen 70s-Vibe glänzten, sondern auch mit lange und spitzen Wimpern, den so genannten „Stiletto Lashes“. Einen Schnappschuss des Traumlooks teilte Jennas Make-up-Artist Vincent Oquendo auf Instagram.

Auch Zendaya verleiht dem Retro-Klassiker ein Cool-Girl-Update. Während Jennas Wimpern sowohl oben und unten nahezu unendlich lang sind, liegt das Highlight bei „Euphoria“-Star Zendaya auf ihrer unteren Wimpernpartie. Und das kann sich wirklich sehen lassen:

So stylt ihr den Look nach

Warum wir „Stiletto Lashes“ alle lieben? Der Trend sieht nicht nur unheimlich gut aus, sondern sorgt auch dafür, dass die Augen größer und frischer wirken. Jetzt die gute Nachricht: Um euch selbst laaaange Wimpern zu zaubern, müsst ihr keine Make-up-Profis sein. Lediglich ein bisschen Fingerspitzengefühl und ein gutes Händchen für Pinzetten plus Wimpernkleber sind von Vorteil. Und so geht’s: