Erst vor kurzem wurde bekannt, dass Megan Fox und ihr Verlobter Machine Gun Kelly eine Fehlgeburt verkraften mussten. Dieser Verlust traf die Schauspielerin besonders schwer. Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass sie eine schwierige Schwangerschaft durchmachen musste. Denn bereits in jungen Jahren hatte sie eine Eileiterschwangerschaft.

Das verrät sie in einem aktuellen Interview mit Women’s Wear Daily.

Megan Fox spricht offen über problematische Eileiterschwangerschaft

US-Schauspielerin Megan Fox sprach bereits Anfang November erstmals in Good morning America offen über ihre Fehlgeburt. Sie und ihr Verlobter, Machine Gun Kelly, hatten ihr erstes gemeinsames Kind erwartet. Mit ihrem Ex-Mann, Brian Austin Green, hat sie bereits drei Söhne. Damals erzählt die 37-Jährige: „So etwas musste ich noch nie in meinem Leben durchmachen“. In einem aktuellen Interview verrät Megan nun, dass es nicht das erste Mal war, dass sie eine so tragische Erfahrung durchmachen musste. Denn bereits in jungen Jahren hatte Megan Fox eine Eileiterschwangerschaft.

Der Verlust war schwer zu verarbeiten

In einem Interview mit Women’s Wear Daily (WWD) sprach sie nicht nur über ihre jüngste Fehlgeburt, sondern offenbarte auch weitere Schwangerschaftsprobleme, die sie zuvor bereits erlebt hatte. „Diese Erfahrung war so viel schwieriger, als ich erwartet hätte, und ich habe wirklich analysiert: ‚Warum war das so? Warum fiel mir das so schwer?‘ – denn als ich jünger war, hatte ich eine Eileiterschwangerschaft.“, so die 37-Jährige im Interview. Erst später wurde Megan Fox bewusst, dass solch ein Verlust viel schwieriger zu verarbeiten ist, wenn man sich wirklich verliebt hat. Dabei bezieht sie sich auf Machine Gun Kelly, mit dem sie seit 2020 zusammen und seit zwei Jahren verlobt ist.

Dieses „Liebeselement“, wie sie sagt, habe ihre jüngste Fehlgeburt noch tragisch gemacht und eine Menge an Kummer und Leid hinterlassen, wie die Schauspielerin im Interview erzählt. Um besser mit dem Verlust umzugehen und ihre Trauer zu verarbeiten, habe Megan sehr viel geschrieben. In ihrem neuen Buch „Pretty Boys are Poisonous“ widmet sie dem Thema sogar zwei Gedichte. Auch ihr Verlobter habe das Texten als Therapie genutzt und einige Lieder über die Fehlgeburt geschrieben, wie Megan ebenfalls im Interview erzählt.