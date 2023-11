Schauspielerin Megan Fox hat einen Gedichtband veröffentlicht. In „Pretty Boys Are Poisonous“ enthüllt sie unter anderem ein trauriges Detail aus ihrem Leben. Denn sie und ihr Verlobter, Machine Gun Kelly, erwarteten ein gemeinsames Kind. Doch dann erlitt Megan eine Fehlgeburt.

In einem Interview spricht sie jetzt über ihren Verlust.

Megan Fox erlitt Fehlgeburt

In ihrem kürzlich veröffentlichten Poetry-Buch „Pretty Boys Are Poisonous“ enthüllt Megan Fox die „Geheimnisse und Sünden“ von Männern, wie sie bereits vorab verriet. Doch die Schauspielerin schreibt dabei auch über eine besonders traurige Phase in ihrem Leben. Denn sie erlitt eine Fehlgeburt. Im Interview mit Good Morning America, spricht die 37-Jährige jetzt über den tragischen Verlust.

„So etwas musste ich noch nie in meinem Leben durchmachen“, gesteht Fox. Mit ihrem Ex-Mann, Brian Austin Green, hat sie bereits drei Kinder; daher war es für Megan und ihren Verlobten Machine Gun Kelly auch besonders schwierig, die Fehlgeburt zu verkraften. „Es hat uns gemeinsam und getrennt auf eine sehr wilde Reise geschickt“, so die Schauspielerin.

„Jetzt muss ich mich verabschieden“

Ein Gedicht aus ihrer Sammlung widmet Megan daher dem Baby, das sie verloren hat. Demnach sei sie bei einer Ultraschalluntersuchung gewesen, um sicherzustellen, dass es ihrem zehn Wochen alten Mädchen auch gut gehe. Dann schreibt Fox: „Ich möchte deine Hand halten, dein Lachen hören“. Und weiter: „Aber jetzt muss ich mich verabschieden“. In einem anderen Absatz stellt sich die Schauspielerin dann vor, wie sie ihr Baby hält, „während man dich aus meinem Inneren reißt“.

Es sind intime und emotionale Worte, die Megan hier mit der Öffentlichkeit teilt. Im Interview mit Good Morning America erzählt die 37-Jährige auch, dass sie sich nach dem Verlust einige Fragen gestellt habe. Etwa: „Was soll das bedeuten?“ und „Wieso musste das passieren?“.

Machine Gun Kelly widmete ungeborenem Baby einen Song

Bereits vor einigen Monaten hat Machine Gun Kelly die Fehlgeburt seiner Verlobten angedeutet. Als er während der Billboad Music Awards den Song „Twin Flame“ performte, sagte er anschließend: „Das ist für unser ungeborenes Baby“.

Seit 2020 sind Megan Fox und der Musiker ein Paar. Im Jahr 2022 folgte dann die Verlobung. Zwischenzeitlich gab es immer wieder Gossip darüber, dass sich die beiden in einer Beziehungskrise befinden. Außerdem kursierten Gerüchte, dass Machine Gun Kelly untreu gewesen sein soll. Doch seit kurzem zeigen sich die beiden wieder vermehrt gemeinsam in der Öffentlichkeit. Es sieht also ganz so aus, als hätten sie sich wieder angenähert.