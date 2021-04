Auch wenn das Wetter noch nicht ganz mitspielt, gedanklich sind wir schon längst in der warmen Jahreszeit angekommen. Was uns jetzt noch fehlt, ist der perfekte Frühlingslook. Allen voran unkomplizierte Kleider, die cool aussehen und für zusätzliche Feel-good-Stimmung sorgen.

Die diesjährigen Kleidertrends sind so vielfältig wie nie und welche das genau sind, gibt’s hier in unseren Top 5!

1. Wickelkleider

Einer der Kleidertrends schlechthin sind Kleider zum Wickeln. Warum? Weil sie nicht nur zu jedem Anlass passen, sondern man durch das Zusammenbinden in der Taille im Nu eine schöne Silhouette formt. Unbedingt auf hochwertige Materialien sowie Knallfarben oder gedeckte Muster setzen, so wirkt das legere Modell immer am edelsten.

Freizeitkleid von Closet, über zalando.at, € 74,95

Langes Wickelkleid von H&M, € 29,99

2. Hemdkleider

Der All time-Favourite im Kleiderschrank! Hemdkleider wirken chic und gleichzeitig sportlich – letzteres ist genau der Grund warum sie heuer so beliebt sind. Die Modelle sind luftig und locker geschnitten und wirken am besten minimalistisch für sich alleine. Mit Sneakers oder sommerlichen Plateau-Flipflops unterstreicht man den lässigen Style des Allrounder-Kleides. Großes Plus: Für spontane Videocalls sieht man Obenrum immer angemessen gekleidet aus.

Hemdblusenkleid von Boss, über kastner-oehler.at, € 399

Gestreiftes Blusenkleid von Lacoste, € 160

3. Strickkleider

Apropos gemütlich: Es wundert uns nicht, dass Strickmodelle in den Top 5 Kleidertrends vertreten sind. Seit Homeoffice und Social Distancing haben sich gestrickte Modelle als wahre Alltagshelden entpuppt. Neutrale Töne und simplen Schnitten unterstreichen das cozy Feeling. Für einen coolen Street-Style-Look setzt man auf offene Schuhe, die gerne etwas klobig hervorstechen. So kreiert man einen coolen Stilbruch.

Strickkleid in Hellbeige von Filippa K, € 300

Mit glitzerndem Strickmuster von Comma, € 119,99

4. Maxikleider

Maxikleider sind gar nicht mehr aus unserer Garderobe wegzudenken. Von der Taille abwärts sind die Hängekleider jetzt gestuft und das gibt dem Gesamtlook Form und Struktur. Besonders in Kombination mit ausgeprägten Schultern wirken die Modelle modern. Tipp: Weniger ist mehr, so verzichtet man fast ganz auf funkelnde Accessoires und setzt lieber mit einer extravaganten Tasche einen Hingucker.

Mit Puffärmel von &Other Stories, € 149

Rückenfreies Kleid von Urban Outfitters, € 65

5. Cut-out-Kleider

Wenn man Cut-outs liest, denkt man sofort an unpassend-positionierte Lücken im Kleidungsstück. Doch die neuen Designs sind alles andere als unvorteilhaft. Die freigelegten Stellen sind dezent und geben den meist einfärbigen Modellen das nötige Extra. Je nach Stimmung kann das Kleid sportlich mit Sneakers, aber auch festlich mit hohen Sandaletten gestylt werden – wenn wir dann hoffentlich bald wieder Gründe und Lust haben, uns aufzustylen 😉

Popelinekleid mit Cut-Outs von Zara, € 39,95