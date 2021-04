Endlich ist es fix! Billie Eilish hat bekannt gegeben, wann sie ihr neues Album veröffentlichen wird. Die Platte, die den Titel “Happier Than Ever” tragen wird, soll am 30. Juli erscheinen.

Das hat Billie am 27. April auf ihrem Instagram-Account bekannt gegeben.

Neues Album von Billie Eilish kommt am 30. Juli

“Es ist mein absolutes Lieblingsding, das ich jemals geschaffen habe und ich freue mich so sehr und bin so nervös, es euch zu zeigen”, kündigt Billie auf Instagram ihr neues Album an. “Happier Than Ever” wird die Platte heißen, die am 30. Juli erscheint. Noch nie habe sie für eines ihrer Projekte so viel Liebe empfunden. Bereits im Februar hatte Eilish verraten, dass sie ein neues Album aufgenommen habe. Details dazu hatte sie aber bisher noch nicht öffentlich gemacht.

Fans und Stars freuen sich gleichermaßen auf die große Ankündigung. “Kissing Booth”-Star Joe King etwa, freut sich in den Kommentaren darüber, dass das Album an ihrem Geburtstag erscheinen wird.

Zweites Album

“Happier Than Ever” ist das zweite Studioalbum von Billie Eilish. 2019 erschien ihr Debütalbum “WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?”, das mit fünf Grammys ausgezeichnet wurde. Zudem gab es den BRIT Award, den Juno Award sowie Platin & Gold Auszeichnungen. Das Album schoss auf Platz 1 der US Billboard Charts, an die Spitze der britischen Charts sowie in 15 weiteren Ländern und erreichte in Deutschland Platz 3.