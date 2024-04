Wer auf der beliebten Social Media-Plattform Reddit unterwegs ist, weiß: dort gibt es jede Menge an Hochzeitstragödien zu lesen. Aktuell macht eine besonders spannende Story wieder die Runde. Eine Braut wird von ihrer Familie gecancelt, weil sie auf ihrer Hochzeit nicht das Hochzeitskleid trägt, das ihre Stiefschwester selbst angefertigt hat.

Unter den User:innen sorgt dieser Beitrag für große Diskussion.

Wedding-Drama incoming!

Ein neues Wedding-Drama beschäftigt aktuell viele Reddit-User:innen. Eine 25-jährige Userin schreibt auf der Plattform über einen kuriosen Pre-Wedding-Vorfall, der dazu führte, dass ihr Vater, seine Freundin und die Stieftochter sich bei Hochzeit nur für kurze Zeit blicken ließen. Autsch! Als die Userin mit der Planung ihrer Hochzeit begann, bot ihr ihre Stiefschwester Zoey an, ihr Hochzeitskleid für sie zu entwerfen und anzufertigen. Zoey macht aktuell ihren Abschluss in Mode und möchte danach in die Brautkleid-Branche einsteigen. Eigentlich eine durchaus nette Geste – wenn nicht alles am Ende in einem Drama geendet hätte …

„Zuerst zögerte ich, denn ich hatte mich darauf gefreut, mein Kleid selbst auszusuchen“, schreibt die Userin. Danach nahm sie das Angebot ihrer Stiefschwester aber an, da sie dachte es wäre eine gute Gelegenheit, Zoey besser kennenzulernen. „Außerdem hatte ich einige ihrer Arbeiten gesehen (sie hatte im College ein paar Ballkleider genäht), und sie schien wirklich gut zu sein,“, merkt die Userin in ihrem Beitrag an.

Hochzeitskleid entsprach nicht dem Stil der Braut

Schließlich trafen sich die Braut und Zoey öfters, um ihre Ideen genauer zu besprechen. Bei ihren Treffen stellte die Userin fest, dass sich eigentlich ihre Stile „drastisch unterscheiden“. Dennoch konnten sie sich auf einen Entwurf einigen. Anschließend gab die 25-Jährige ihre Maße an ihre Stiefschwester und bat sie darum, sie laufend auf dem neuesten Stand zu halten. „Das tat sie nicht. Immer wenn ich sie fragte, wie weit sie sei, sagte sie, sie würde mir Bilder schicken, wenn sie nach Hause käme (was sie nie tat),“, schreibt die Userin.

Zoey brauchte letztendlich länger als erwartet, um das Kleid fertigzustellen und händigte es ihr erst einen Monat vor ihrer Hochzeit aus. Dann kam auch schon die böse Überraschung für die Braut: „Es sah überhaupt nicht so aus wie der Entwurf, auf den wir uns geeinigt hatten. Es hatte die falsche Farbe, den falschen Stil, einfach alles,“, schildert sie in ihrem Post. Das Hochzeitskleid entsprach eher dem Stil von Zoey, als ihrem. „Ich mochte dieses Kleid wirklich nicht“, so die verzweifelte Userin.

Böse Blicke auf der Hochzeit

Die Braut probierte das Kleid an und stellte sofort fest: Das Hochzeitskleid war ihr drei Größen zu groß. „Ich wusste zwar, dass ich es wahrscheinlich ändern lassen konnte, aber ich wollte dieses Kleid wirklich nicht an meinem Hochzeitstag tragen,“, erklärt die Braut. Kurz darauf rief sie Zoey an und teilte ihr mit, dass das Kleid zwar wunderschön sei, sie es jedoch nicht tragen könne, da es einfach nicht ihrem Stil entspricht. Dennoch bot sie ihrer Stiefschwester eine Zahlung für das angefertigte Kleid an. Doch das lehnte sie ab.

Also musste ein Notfallplan für die angehende Braut her: „Ich ging mit meiner Trauzeugin in ein Einzelhandelsgeschäft für Brautkleider und wir fanden ein wunderschönes Kleid, an dem nicht viel geändert werden musste,“ erzählt sie und fügt hinzu: „Es sah genau so aus, wie ich es wollte.“ Okay, man könnte nun meinen, Ende gut alles gut – das war es aber noch längst nicht! Denn das eigentliche Drama stand noch bevor. Als die Userin mit ihrem Verlobten schließlich vor dem Altar stand, sah sie, wie Zoey den Tränen nah war. „Und Stella warf mir während des Empfangs böse Blicke zu“, so die Braut. Auf der Hochzeit sind sie übrigens auch nicht lange verweilt: „Mein Vater, Stella und Zoey verließen die Feier nach weniger als einer Stunde“, schildert die Userin.

Am Tag nach ihrer Hochzeit bekam die Braut einen bösen Anruf von ihrem Vater, der ihr vorwarf, ihre Stiefschwester schlecht zu behandeln. „Sie sagten, es sei eine Beleidigung, dass ich das Kleid, in das sie so viel Mühe investiert hatte, nicht trug“, beschreibt die 25-jährige Frau. Sie habe versucht, ihrem Vater zu erläutern, warum sie das Kleid nicht getragen hat. Ob er ihre Situation schließlich nachvollziehen konnte -darauf ging die Userin nicht ein.

Community stärkt der Braut den Rücken

Am Ende des Postings offenbart die Userin, dass ihr Ehemann und ihre jüngere Schwester auf ihrer Seite stehen. Dennoch fühlt sie sich schuldig und bittet die Reddit-Community um ihre Meinung. Viele der Nutzer:innen stehen hinter der Braut und stärken ihr den Rücken. „Es war großzügig von dir, dich darauf einzulassen, solange du es getan hast. Wenn Zoey einen Kunden nicht zufriedenstellen kann, weiß sie nicht, was sie tut“, kommentiert eine Person. „Ich würde ein separates Gespräch mit deinem Vater führen und ihm sagen, dass du es nicht gut findest, dass er sich nicht für dich einsetzt und dir nicht glaubt, was du gesagt hast“, so der Rat einer anderen Userin.