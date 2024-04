Es gibt große Taschen, in denen wir so ziemlich alles Notwendige verstauen können. Und dann gibt es SEHR große Taschen, in denen wir, wenn es darauf ankommt, unser gesamtes Leben unterbringen können. Wieso der Trend gerade die Laufstege dieser Welt erobert und weshalb jede:r von uns eine Oversized Bag besitzen sollte, verraten wir euch.

Der Frühling steht unter dem Motto: Wir gehen aufs Maximum!

Oversized Bag: Ein Trend erobert die Fashionwelt

Wenn man sich so auf den internationalen Laufstegen umsieht, dann fällt auf, dass sich die Fashionwelt auch in diesem Jahr auf klitzekleine Dinge fokussiert. Microskirts, Mini-Shorts und Bandeau-Tops sind nur ein paar Beispiele dafür. Aber nicht alles kommt in Mini! Bei einem wichtigen Accessoire ist genau das Gegenteil der Fall. Taschen kommen 2024 nämlich im XXXL-Format. Und wir sagen dazu nur: ENDLICH!

Vorbei sind die Zeiten, in denen wir abwägen, ob wir lieber unsere Bankkarte oder unseren Personalausweis einpacken sollen, weil in die Micro-Bag, die vor kurzem noch mega-angesagt war, nicht beides Platz hat. Jetzt können wir buchstäblich mit unserem gesamten Hab und Gut aus dem Haus gehen und haben dann immer noch ausreichend Platz für den Lebensmitteleinkauf. Ihr glaubt uns nicht? Seht selbst! Und wer jetzt an blau-gelbe Plastiktaschen eines bekannten Möbelunternehmens denkt, liegt ja sowas von falsch. Denn selbst Luxusmarken wie Bottega Veneta und Loewe sind mittlerweile schon auf den Oversized-Bags-Zug aufgesprungen und zeigen, wie stylisch die Riesentaschen sind.

Loewe. Bild: Spotlight / Launchmetrics

Praktisch trifft auf Style

Ein weiterer Grund, wieso wir die XXXL-Bags so lieben? Sie sind gleichzeitig super geräumig und sehr stilvoll. Ob ein Tag im Office, an dem man mal mehr mitnehmen muss, ein Besuch im Gym mit allem drum und dran oder eine Reise, bei der man auf den Koffer verzichten möchte – mit den Oversized Taschen alles kein Problem!

Adam Leenaerdt. Bild: Spotlight / Launchmetrics

Auch ein Trip zum Strand, bei dem man wirklich ALLES mitnehmen kann, ist mit den Riesentaschen unkompliziert. Denn eingepackt werden kann, was auch immer benötigt wird – von mehreren Handtüchern, über seine gesamte Bademodenkollektion, Proviant und vielleicht sogar einen Sonnenschirm!

Stella McCartney. Bild: Spotlight / Launchmetrics

Da sich die Mega-Bags zu einem großen Trend entwickelt haben, ist die Auswahl an Taschen mittlerweile auch riesig. Von Shopper über Beuteltaschen und die angesagten Halfmoon-Bags ist alles mit dabei.