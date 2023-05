Liebe liegt in der sommerlichen Luft. Denn für drei bestimmte Sternzeichen hält der Sommer 2023 eine besondere Begegnung bereit. Laut Horoskop könnten folgende drei Sternzeichen schon bald ihre große Liebe kennenlernen.

Diese Tierkreiszeichen sollten die kommenden Monate also besser die Augen offen halten.

Löwe

Der Löwe wird in diesem Sommer vor Selbstbewusstsein nur so strotzen. Und das kommt auch bei anderen gut an. Womit der Löwe allerdings nicht rechnet ist, dass eine bestimmte Person auch bei ihm selbst gut ankommen wird. Denn laut Horoskop wird der Löwe im Sommer 2023 jemanden treffen, der sein Herz im Sturm erobert. Bisher war das Sternzeichen zögerlich, was Beziehungen anging – doch bei dieser Person ist sich das Feuerzeichen sicher: Es handelt sich um seine:n Seelenverwandte:n.

Waage

Auch die harmoniebedürftige Waage wird im Sommer 2023 einer ganz besonderen Person über den Weg laufen. Das Luftzeichen wird auf jemanden treffen, der ihre Vorstellung von Liebe und Beziehung teilt. Die Chemie zwischen ihnen wird für beide sofort spürbar sein. Mit ihrer Fähigkeit zur Kompromissbereitschaft und Ausgewogenheit kommt die Waage bei ihrer/ihrem Seelenverwandten sofort gut an.

Wassermann

Auch der Wassermann hat gute Chancen, im Sommer 2023 seine große Liebe zu finden. Der Wassermann hat lange darauf gewartet, sein perfektes Gegenüber zu finden und jetzt könnte es bald so weit sein. Laut den Sternen wird es in den Sommermonaten nämlich passieren, dass er jemandem über den Weg läuft, der seine unkonventionellen Denkweisen und Eigenheiten zu schätzen weiß. Doch der das Wasserzeichen sollte es langsam angehen und nichts überstürzen. Eine Beziehung braucht Zeit, um sich zu entwickeln.