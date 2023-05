Sich die eigenen Gefühle einzugestehen, ist nicht immer leicht, vor allem wenn man verliebt ist – das ist klar. Aber manchen Menschen fällt es um einiges schwerer als anderen und das liegt zum Teil an ihrem Sternzeichen.

Diese Tierkreiszeichen würden nie zugeben, dass sie dich verliebt haben.

Löwe

Es ist paradox. Eigentlich gehört der Löwe zu den selbstbewussten Astrozeichen. Er liebt es, im Mittelpunkt zu stehen und die Aufmerksamkeit von anderen zu bekommen. Geht es allerdings darum, seine Gefühle vor jemandem zu offenbaren, sieht das alles ganz anders aus. Sein Stolz hindert den Löwen daran. Er hat Angst, die Kontrolle zu verlieren und sich angreifbar zu machen. Deshalb würde er sich niemals eingestehen, dass er Gefühle für jemanden hegt.

Waage

Die Waage sucht immer nach dem perfekten Ausgleich, um sich so das Gefühl von Sicherheit zu garantieren. Sich zu verlieben, bedeutet allerdings genau das Gegenteil. Es bedeutet, dass sie die Kontrolle abgeben muss und dass die Suche nach Gleichgewicht in Sachen Gefühle nicht mehr möglich ist. Aus diesem Grund würde sie sich selbst niemals eingestehen, dass sie sich verliebt hat – selbst, wenn es für alle um sie herum richtig offensichtlich ist.

Stier

Der Stier ist, was Gefühle angeht, ein sehr verschlossenes Sternzeichen. Wie der Löwe und die Waage hat auch er Angst vor Kontrollverlust. Er schiebt seine Gefühle so lange von sich, bis es wirklich nicht mehr anders geht. Interessant ist, dass er das auch dann tut, wenn sich eine Beziehung langsam anbahnt. Er will nicht einsehen, dass er für eine andere Person Gefühle entwickelt hat. Er möchte nämlich auf keinen Fall, dass sich sein Leben und seine Routinen verändern.