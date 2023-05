Der Sommer ist fast da und so steht auch die Urlaubssaison vor der Tür. Städtetrips oder der Strandurlaub stehen an. Und für einige Sternzeichen wird der Sommerurlaub in den kommenden Monaten laut Horoskop besonders schön. Welche das sind, das erfahrt ihr hier.

Diese Tierkreiszeichen erwartet die beste Reise ihres Sommers.

Zwillinge

Lange haben Zwillinge auf ihren Urlaub gewartet. Bald ist es so weit und das Sternzeichen kann endlich wieder durchatmen und sich Zeit nehmen, um seine Seele baumeln zu lassen. Laut Horoskop erwartet das kommunikative und gesellige Luftzeichen in seinem Sommerurlaub zudem viele neue und aufregende Bekanntschaften. Das sollten Zwillinge richtig genießen. Einige spontane Ausflüge, die sich ergeben, könnten ein großes Abenteuer werden.

Widder

Der Widder kann sich auf einen unvergesslichen Urlaub freuen. Und im Juli stehen die Sterne besonders gut. Sei es ein Kurztrip in eine europäische Metropole oder ein Strandurlaub – es wird entspannt, lustig und aufregend zugleich. Lange Partynächte stehen auf jeden Fall auf dem Programm. Nicht vergebene Widder profitieren am meisten von ihrem Sommerurlaub. Denn sie strotzen nur so vor Selbstbewusstsein und können dadurch bei potenziellen Partner:innen, die sie im Urlaub kennenlernen, besonders punkten.

Krebs

Auch der Krebs kann sich auf seinen kommenden Urlaub freuen. Denn das Glück ist laut den Sternen auf jeden Fall auf seiner Seite. Tatsächlich könnte den Krebs auf seinen Sommerreisen sogar der eine oder andere aufregende Urlaubsflirt erwarten, der sich möglicherweise auch als Liebe ihres Lebens entpuppen könnte. Vergebene Krebse hingegen stärken auf ihrer gemeinsamen Reise mit ihrem Partner/ihrer Partnerin die Beziehung.