Das Coronavirus breitet sich auf der ganzen Welt weiter aus. Immer mehr Leute erkranken an COVID-19. Auch mehrere prominente Personen haben sich mittlerweile infiziert.

Auch Prinz Charles hat sich angesteckt, wie vor Kurzem bekannt wurde.

Prinz Charles mit Coronavirus infiziert

Wie das Clarence House am 24. März bekannt gab, ist nun auch ein Mitglied der königlichen Familie in Großbritannien mit dem Coronavirus infiziert. Dabei handelt es sich um keinen geringeren als Thronfolger Charles. Der Mitteilung zufolge habe der 71-Jährige allerdings nur leichte Symptome und erfreue sich sonst an guter Gesundheit. Seit Tagen arbeite der Sohn von Queen Elizabeth II. von Zuhause aus.

Seine Ehefrau Camilla wurde ebenfalls auf das Virus getestet. Ihr Test sei aber negativ ausgefallen. Das Ehepaar befindet sich nun in ihrem Anwesen in Schottland in Quarantäne.

Ort der Ansteckung unbekannt

Wo genau Prinz Charles sich angesteckt habe, sei nicht bekannt. Allerdings gab man vor Kurzem bekannt, dass er Kontakt zu Monacos Fürst Albert gehabt hat, der ebenfalls an COVID-19 erkrankt ist. Zudem habe der britische Thronfolger in den vergangenen Wochen zahlreiche repräsentative Termine in der Öffentlichkeit absolviert.