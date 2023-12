Der Christmas-Spirit ist in vollem Gange! Vor allem drei Sternzeichen schweben in der romantischen Vorweihnachtszeit auf Wolke Sieben. Denn sie erleben den einen oder anderen zauberhaften Moment, den sie so schnell nicht wieder vergessen werden.

Wer das ist, verraten wir euch hier.

Widder

Der Widder liebt Weihnachten. Er freut sich schon das ganze Jahr über auf diese besondere Zeit. Jetzt hat er auch endlich jemanden gefunden, der diese Leidenschaft teilt und genauso verzaubert von der Vorweihnachtszeit ist, wie er selbst. Dadurch wird die Wolke Sieben, auf der das Sternzeichen aktuell schwebt, umso romantischer. Der Widder ist sich, fernab der rosaroten Brille, sicher, dass er endlich den Partner oder die Partnerin fürs Leben gefunden hat. Denn alles fühlt sich so leicht und unbeschwert an. Genieß diese Momente, lieber Widder!

Waage

Amors Pfeil zielt in der Vorweihnachtszeit genau in Richtung der Waage. Und weil Amor eben sehr präzise arbeitet, trifft es das Sternzeichen auch mit voller Wucht. Unverhofft kommt oft, können wir da nur sagen. Die Waage sollte also unbedingt noch auf dieses eine Date gehen, auf das sie eigentlich überhaupt keine Lust hat. Es wird sich allerdings lohnen. Denn vom ersten Blick an wird das Tierkreiszeichen wissen, dass die Person, die da vor ihm steht, etwas ganz Besonderes ist und die Vorweihnachtszeit zu einem magischen Erlebnis machen wird.

Schütze

Es ist Schützen-Saison! Und die hat für das Sternzeichen einige Überraschungen parat. Bei vergebenen Schützen festigt sich immer mehr der Wunsch, einen Bund zu formen, der so schnell nicht wieder aufgelöst werden kann. Glücklicherweise ist auch für die bessere Hälfte des Sternzeichens der Moment gekommen, um den nächsten Schritt zu gehen. Schützen sollten sich also darauf einstellen, in der Vorweihnachtszeit die Frage aller Fragen zu hören. Die Antwort darauf ist leicht, denn das Tierkreiszeichen muss einfach nur auf sein Herz hören.