Vor mehr als 30 Jahren wurde Macaulay Culkin mit seiner Rolle im Filmklassiker „Kevin – Allein zu Haus“ über Nacht zum Megastar. Jetzt, passend zur Weihnachtszeit, wurde der Schauspieler mit einer besonderen Auszeichnung geehrt. Denn er erhielt einen Stern am berühmten Walk of Fame in Hollywood. Inklusive Star-Gäste!

Dabei zeigte sich der 43-Jährige zu Tränen gerührt.

Macaulay Culkin hat endlich seinen Stern

Bis heute begleitet uns Macaulay Culkin jedes Jahr durch die Weihnachtszeit. Die beiden Filmklassiker „Kevin – Allein zu Haus“ und „Kevin – Allein in New York“, mit denen der damals sehr junge Schauspieler weltberühmt wurde, stehen immer noch an der Spitze der beliebtesten Weihnachtsfilme aller Zeiten. Das aufregende Katz-und-Maus-Spiel zwischen Kevin McAllister und den beiden Ganoven Marv und Harry sorgt auch 30 Jahre später noch für Fernsehvergnügen.

Passend zur Vorweihnachtszeit hat Macaulay jetzt endlich seinen wohlverdienten Stern (Nr. 2.765) am berühmten Walk of Fame inmitten Hollywoods erhalten. Bei der Zeremonie war er nicht nur von seiner Familie umgeben, auch ehemalige Co-Stars begleiteten den Schauspieler zu seiner Auszeichnung und hielten Reden, bei denen kein Auge trocken blieb.

Darum war Macaulay zu Tränen gerührt

Wie bei Sterne-Verleihungen üblich, hatte auch Macaulay Culkin zwei bekannte Gastrednerinnen. Zum einen Natasha Lyonne („Orange Is The New Black“), die der Schauspieler durch den Film „Adam Green’s Aladdin“ kennt. Und zum anderen Catherine O’Hara („Schitt’s Creek“), die in den beiden „Kevin“-Filmen seine Mutter gespielt hat. Da die beiden eine mehr als 30-jährige Freundschaft verbindet und O’Hara den Kinderstar praktisch aufwachsen gesehen und all seine Höhen und Tiefen miterlebt hat, sorgte sie mit ihrer Laudatio für große Emotionen!

„‚Kevin – Allein zu Haus‘ war, ist und wird immer eine weltweite Sensation bleiben. Der Grund dafür, dass Familien auf der ganzen Welt kein Jahr verstreichen lassen können, ohne gemeinsam ‚Kevin – Allein zu Haus‘ anzusehen, ist Macaulay Culkin“, so O’Hara. Er habe eine „perfekte Vorstellung“ abgeliefert und auch wenn sie wisse, dass er hart dafür gearbeitet habe, habe er es so aussehen lassen, als ob „die Schauspielerei die natürlichste Sache der Welt“ sei.

„Ich bin so stolz auf dich“, schwärmte Catherine O’Hara schließlich und stellte klar, dass er den Stern am Walk of Fame mehr als verdient habe. Zum Schluss gab es eine feste Umarmung, bei der sich Macaulay sichtlich gerührt zeigte und sich einige Tränen aus dem Gesicht wischen musste.

„Frohe Weihnachten, ihr widerlichen Stinktiere!“

Anwesend waren übrigens auch Macaulays Bruder Rory und seine Schwester Quinn. Sowie seine Freundin Brenda Song und ihre beiden gemeinsamen Söhne, Dakota und Carson. Auch hier wurde der 43-jährige Schauspieler emotional. Denn er hielt am Schluss eine Rede und bedankte sich bei seiner Partnerin. „Du bist einfach alles für mich, du bist mein Champion!“, so Macaulay, den Tränen nahe. „Du hast mir meine Bestimmung gegeben: Meine Familie“, schwärmt der Schauspieler.

Nach seinen ergreifenden Worten beendete er seine Rede mit einem seiner legendären Filmzitate. „Frohe Weihnachten, ihr widerlichen Stinktiere“ („Merry Christmas, ya filthy animals“).