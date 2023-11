Wenn es nach uns geht, kann man nie zu früh damit beginnen, Weihnachtsfilme anzuschauen und damit Christmas Spirit zu verbreiten. Welche Neuerscheinungen wir in diesem Jahr auf keinen Fall verpassen sollten, verraten wir euch!

Macht euch am besten schon mal den Glühwein oder die heiße Schoko warm.

Auf diese Weihnachtsfilme freuen wir uns 2023 ganz besonders

Wir geben es ja zu: auch wir könnten uns in diesem Jahr zum hundertsten Mal „Kevin – Allein zu Haus“, „Der Grinch“ und „Das Wunder von Manhattan“ ansehen (werden wir auch fix machen), ABER es gibt auch 2023 wieder zahlreiche Neuerscheinungen, die uns in absolute Weihnachtsstimmung versetzen und die wohl schönste Zeit des Jahres noch schöner machen. Und mal ehrlich: Kann es je zu viele Weihnachtsfilme geben? Sagen wir es gemein: Nein. Deshalb sind hier unsere Favoriten in diesem Jahr!

1. Best. Christmas. Ever!

Netflix läutet die Christmas-Season gleich mal mit einem starbesetzten Film ein! In „Best. Christmas. Ever!“ sind „American Pie“-Star Jason Biggs, „Scrubs“-Darstellerin Heather Graham und Sängerin Brandy zu sehen. Die Komödie dreht sich um zwei BFFs, die kurz vor den Feiertagen heftig aneinandergeraten. Wie es der Zufall so will, sind die beiden (inklusive ihrer Familien) gezwungen, Weihnachten gemeinsam zu verbringen. Ob sie es schaffen, ihre Konflikte hinter sich zu lassen?

Verfügbar seit: 16. November auf Netflix

2. Viel Wirbel um Weihnachten

Auch einer der diesjährigen Weihnachtsfilme von Disney+ hat einen echten Superstar in der Hauptrolle verpflichtet. Rapper Ludacris schlüpft in „Viel Wirbel um Weihnachten“ in die Rolle des Sozialarbeiters Eddie. Dieser kann aufgrund seiner schwierigen Kindheit nicht viel mit dem Fest anfangen. Doch in diesem Jahr ist seine achtjährige Tochter bei ihm, die sich ein magisches Weihnachten wünscht. Eddie hat Glück! Inmitten seiner Überforderung stattet ihm Santa Clause höchstpersönlich einen Besuch ab. Zu schön, um wahr zu sein oder Realität?

Verfügbar seit: 17. November auf Disney+

3. Elf Me

Eine Weihnachtskomödie, made in Italy: Trip ist ein Elf, der zum Team des Weihnachtsmannes gehört und ein ungewöhnliches Talent besitzt. Denn in der Geschenke-Werkstatt fertig Trip keine Teddybären, Puppenhäuser oder Rennautos an, sondern bizarre Waffen. Ja, richtig gehört. Wie es das Schicksal so will, verschlägt es den Elfen eines Tages in das Zuhause eines kleinen, schüchternen Jungen, der in der Schule ständig von Teenagern schikaniert wird. Wie gut, dass Trip einige Utensilien parat hat, um sich zu wehren. Die beiden werden schnell zu einem unschlagbaren Team, in dem der eine vom anderen lernt.

Verfügbar ab: 24. November auf Amazon Prime Video

4. Candy Cane Lane

Ein magisches Familienspektakel verspricht einer der wohl lustigsten Weihnachtsfilme in diesem Jahr: „Candy Cane Lane“ mit Eddie Murphy in der Hauptrolle. Familienvater Chris lässt sich aus Versehen in einen Handel mit der zwielichtigen Elfe Pepper (Jilian Bell) ein. Natürlich geht der Packt nicht reibungslos über die Bühne – vielmehr passieren Dinge im Leben von Chris, die sich nicht erklären lassen. Die 12 Weihnachtstage werden nämlich plötzlich lebendig und bedrohen die Stadt. Können Chris und seine Familie die Feiertage retten?

Verfügbar ab: 8. Dezember auf Amazon Prime Video

5. Your Christmas or Mine 2

Fans von „Sex Education“ aufgepasst! „Your Christmas or Mine 2“ ist die langersehnte Fortsetzung einer romantischen Liebeskomödie mit Asa Butterfield und Cora Kirk in den Hauptrollen. Diesmal verschlägt es das Paar – Überraschung – nach Österreich! Dort wollen sie gemeinsam mit ihren Familien einen entspannten Skiurlaub verbringen. In der Theorie klingt das vielleicht nach einem tollen Erlebnis, doch die Praxis sieht anders aus. Denn durch unglückliche Umstände landen die beiden in zwei vollkommen verschiedenen Teilen des Landes – und tauschen somit auch unbeabsichtigt ihre Familien.

Verfügbar ab: 8. Dezember auf Amazon Prime Video

6. LOL Weihnachtsspecial

Der Prime-Hit „LOL – Last One Laughing“ kommt 2023 mit einem Weihnachtsspecial. Diesmal müssen Promis in Zweier-Teams in einer weihnachtlichen Hütte ausharren und drei Stunden lang alles versuchen, um nicht zu lachen bzw. die anderen Teams zum Lachen zu bringen. Mit dabei sind: Anke Engelke und Bastian Pastewka, Carolin Kebekus und Teddy Teclebrhan, Martina Hill und Kurt Krömer sowie Michelle Hunziker und Rick Kavanian. Psst: Fans der Show dürfen sich im kommenden Jahr übrigens auf eine weitere, reguläre Staffel freuen!

Verfügbar ab: 22. Dezember auf Amazon Prime Video

7. Exmas

Da schlägt unser „Gossip Girl“-Herz gleich mal höher: Blair-Waldorf-Darstellerin Leighton Meester und „Upload“-Star Robbie Amell treffen in der Rom-Com „Exmas“ aufeinander. Wie man sich vielleicht denken kann, sind Graham (Amell) und Ali (Meester) mal zusammen gewesen, besser gesagt, sogar verlobt. Kurz vor den Weihnachtsfeiertagen erfolgt das große, unerwartete Wiedersehen – ausgerechnet bei Grahams Familie. Doch statt einem romantischen Liebescomeback erfolgt ein erbitterter Rivalitätszoff, bei dem sich am Ende herausstellen soll, wer von beiden das Haus verlassen muss und wer bleiben darf.

Verfügbar seit: 13. November auf Amazon Prime Video

8. Santa Clause: Die Serie, Staffel 2

Zwar kein Weihnachtsfilm, aber eine Serie, die Kindheitsgefühle in uns weckt, allerdings im 2023er-Gewand: „Santa Clause: Die Serie“ verzaubert uns in diesem Jahr mit einer neuen Staffel. Darin versucht Santa (gespielt von Tim Allen) noch immer, einen würdigen Nachfolger für ihn zu finden. Während er in der ersten Staffel nicht gerade erfolgreich damit war, geht seine Suche in den neuen Folgen weiter. Ob er diesmal jemanden findet, der sein großes Erbe antreten kann?

Verfügbar seit: 8. November auf Disney+