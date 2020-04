Jeder Mensch ist manchmal genervt – das ist ganz normal. Es nervt dich vielleicht etwas, das eine andere Person sagt oder vielleicht ist es aber auch einfach Moment, der alle Geduldsfäden reißen lässt. Doch dann gibt es auch jene, die um einiges schneller aus der Ruhe zu bringen sind, als andere.

Diese 3 Sternzeichen sind besonders schnell genervt.

1. Wassermann

Auch, wenn du deine Gefühle eigentlich gut verstecken kannst, schaffst du das nicht immer. Wenn du genervt bist, dann weiß das dein gesamtes Umfeld. Da hilft es auch nicht, wenn du dir jedes Mal davor vornimmst, dass du deine innere Genervtheit nicht nach außen trägst. Und da du generell das Gefühl hast, du bist von inkompetenten Menschen umgeben, bist du sehr schnell genervt.

2. Jungfrau

Es wirkt manchmal so, als würdest du nicht wissen, dass niemand perfekt ist. Jeder noch so kleine Fehler lässt dich nicht in Ruhe. Du bist ziemlich schnell genervt, wenn etwas nicht nach deinem Plan läuft und gibst deinem Umfeld das Gefühl, du möchtest alle um dich herum kontrollieren.

3. Steinbock

Du bist so oft genervt, dass du nicht eimal mehr selbst genau weißt, wieso. Leute, die gerne viel Spaß haben, magst du besonders wenig. Immerhin vergräbst du dich gerne in Arbeit, schaust immer, dass du etwas lernst und lässt alles andere links liegen. Und jeder, der das nicht so sieht, nervt dich. Du hast einfach kein Verständnis und das drückt sich bei dir dadurch aus, dass du schnell genervt bist.