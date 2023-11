Hey Upper East Siders: „Gossip Girl“ ist nicht nur eine unserer absoluten Serien-Favorits; die Kultshow sorgt auch heute noch für Fashion- und Beauty-Inspo! Aktuell ist die Haarfarbe der legendären Serena van der Woodsen wieder total angesagt. Sagt „Hallo“ zum luxuriösen und gleichzeitig supercoolen Haartrend „Upper East Side Blonde“.

Wir zeigen euch, weshalb alle gerade die blonde Haarfarbe so feiern!

„Upper East Side Blonde“: Die schönste Farbe für helle Haare

Im Herbst verspüren wir den starken Drang, „Gossip Girl“ zum gefühlten zwanzigsten Mal zu re-watchen. Gründe dafür gibt’s einige. New York im Herbst ist einfach zu schön, um nicht davon zu träumen. Das Drama der Upper-East-Siders ist einfach zu spicy, um es sich nicht nochmal anzusehen. Und der Look unserer liebsten Gossip Girls ist einfach zu gut, um sich nicht davon inspirieren zu lassen. Mit anderen Worten: Queen Bee alias Serena van der Woodsen alias Blake Lively als Stylingvorbild? Yes, please!

Die goldenen Blondtöne mit helleren Highlights und das voluminöse Haar mit effortless Wellen schreien förmlich danach, nachgestylt zu werden. Um dem Winter also ein bisschen Wärme zurückzubringen, ist es höchste Zeit, dass wir das hübsche „Upper East Side Blonde“ ausprobieren. Was den Look so besonders macht? Wir verraten es euch, xo xo!

Warme und luxuriöse Farbtöne

Das Keypice des „Upper East Side Blonde“-Looks ist tatsächlich der Haaransatz. Denn besonders bei blond gefärbtem Haar sollte darauf geachtet werden, dass der Ansatz mit soften Farben in das Haar übergeht – und zwar nahtlos. Der Rest erstrahlt in keinem allzu auffälligem Blond, sondern in warmen Tönen, wie Gold, Honig oder Beige, die automatisch luxuriös wirken. Um die unterschiedlichen Blond-Nuancen am besten gelten zu lassen, feiert hiermit auch der gefeierte Balayage-Trend ein Comeback!

Wie der Serena-van-der-Woodsen-Look mit einem 2023er-Upgrade aussehen kann, beweist auch Schauspielerin und Sängerin Sabrina Carpenter. Auf Instagram zeigt sich die 24-Jährige mit dem luxuriösen Hairstyle, samt Traumwellen und Curtain Bangs.

So unterschiedlich lässt sich der „Gossip Girl“-Trend stylen

Ein weiterer Grund, weshalb „Upper East Side Blonde“ gerade von allen geliebt wird: Die Trendfarbe funktioniert bei so ziemlich jeder Haarlänge. Als wäre das nicht schon überzeugend genug, wirkt das Blond auch noch super natürlich. Aber seht selbst!

Kurze Haare

Wer keine Wallemähne à la Serena van der Woodsen hat; keine Sorge! Auch bei kürzeren Haaren sieht die Haarfarbe toll aus. Tipp: Wer natürliche Wellen hat, sollte diese beim „Upper East Side Blonde“ unbedingt zur Geltung bringen. Denn durch die lockige Textur glänzen die unterschiedlichen Blondtöne besonders schön.

Bild: Spotlight / Lauchmetrics

Midi Haare

Haare auf halbmast sind – geht man nach Tiktok-Trends – gerade total angesagt. Umso besser, wenn sie dann auch noch in dem luxuriösen Blond gefärbt sind. Bei Haaren mit Midi-Länge kann man zudem mit dem Schnitt spielen! Besonders Stufen sorgen für mehr Volumen, mehr Textur und mehr Glamour. Ob ihr euer Haar glatt, ein wenig gewellt, lockig oder im Sleek Look trägt, bleibt euch überlassen

Lange Haare

Der edle Serena-van-der-Woodsen-Blowout gilt nicht umsonst als eine der beliebtesten Frisuren des kommenden Jahres. Mit dem „Upper East Side Blonde“ verleiht ihr eurer Haarpracht ein shiny und glossy Finish, mit denen eure Längen so aussehen, als würdet ihr direkt vom Friseursalon kommen. Lieben wir!