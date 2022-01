Wer kennt es nicht?! Man hat diesen einen kuscheligen Pullover zuhause – der ist mega gemütlich und weich, aber er fusselt wie Sau! Die Fusseln kleben an allen anderen Stoffen, die man trägt – sogar am Schreibtischsessel. Nicht mal mehr die Fusselrolle mag Abhilfe leisten und quittiert ihre Dienste. So übernimmt der fusselige Pullover die totale Oberhand. Kann man dagegen denn wirklich gar nichts tun?

Für euch haben wir uns auf die Suche nach Hacks gemacht, die wirklich helfen, den Pullover zu entfusseln.

Hacks für fusselige Pullover

Im Winter lieben wir die kuschelig weichen Alltagsbegleiter auf unserer Haut. Sie halten uns warm und schenken uns das nötige Cozy-Feeling, nach dem wir uns in der kalten Jahreszeit wirklich sehnen. Doch hin und wieder verbirgt sich hinter dem Kuschelstoff ein kleiner Haken: die Fussel. Doch aufgepasst Fussel ist nicht gleich Fussel. Denn man unterscheidet zwischen den Fussel-Knötchen (Pilling) und den Fusseln selbst: die Fasern, die der Pullover selbst verliert. Was ihr gegen die jeweiligen Fusselsorten tun könnt, verraten wir euch hier:

Pilling

Die Fusselknötchen können einem das Leben richtig zur Hölle machen. Meistens entstehen diese nämlich beim Waschen oder im Trockner durch die mechanische Bewegung und Reibung. Aber es gibt Möglichkeiten, diese nervigen Knötchen zu entfernen oder sogar ganz zu verhindern.

Bild: Miyuki Satake / Shutterstock.com

Hack 1: Pilling-Rasierer

Festsitzende Knubbel rauben einem den letzten Nerv. Aber die könnt ihr ganz einfach mit einem Rasierer oder einem speziellen Pilling-Rasierer loswerden. Der trennt die Knubbel nämlich mit einem glatten Schnitt von der restlichen Oberfläche. Vorsicht: Nur ganz leicht rasieren, sonst wird mehr Stoff abgetragen, als ich wolltet!

Hack 2: Fusselbürste

Eine Fusselbürste hilft bei leichten Fussel-Knubbeln auf der Oberfläche. Zuerst mit der gröberen Seite über den Pullover bürsten und anschließend mit der weichen die Knubbel einfach wegkämmen.

Hack 3: Richtig Waschen

Zunächst einmal die Pullover auf die linke Seite drehen, so wird zumindest die äußere Seite schon einmal von der Reibung geschützt. Sehr empfindliche Pullis am besten per Hand mit silikonhaltigem Shampoo waschen. Das Silikon legt sich nämlich über den Stoff und verhindert das Aufreiben.

Fussel

Nach kurzer Zeit befinden sich die Fasern des Pullovers ungefähr überall: Am Mantel, an der Hose und sogar am Sessel. Daran ist der locker gedrehte Garn verantwortlich. Kurze Fasern brechen ab und bleiben überall hängen. Doch auch dagegen könnt ihr etwas tun.

Bild: Peter Titmuss / Shutterstock.com

Hack 1: Mit Essig waschen

Statt Weichspüler zu benutzen, Essig nehmen. Klingt zwar komisch, soll aber helfen. Dieselbe Menge Essig beim Waschen hinzufügen, wie man es auch beim Weichspüler tun würde. Nach dem Waschgang sollten die Fussel verschwunden sein. Wenn das nicht der Fall ist, noch ein paar mal wiederholen und beim letzten Waschgang wieder ein bisschen Weichspüler nehmen, um den Essig-Geruch loszuwerden.

Hack 2: Der Fusselhandschuh

Ein Fusselhandschuh zieht mithilfe seiner samtigen Oberfläche die Fusseln an. Auf diese Weise werden die Flusen durch leichtes Streichen einfach herausgezogen. Das muss aber einige Male wiederholt werden.

Hack 3: Die Tiefkühltruhe

Für diesen Hack den Pullover leicht mit Wasser besprühen, sodass nur die Oberfläche leicht befeuchtet ist. Nicht durchnässen, sonst gefriert er! Dann den Pullover in ein Plastiksackerl stecken und für 24h ins Tiefkühlfach geben. Nach dem Herausnehmen müssen die Flusen nur noch ein letztes Mal entfernt werden – dann sollte der geliebte Pulli endlich Fussel-frei sein!