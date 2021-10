Der kanadische Popstar Justin Bieber ist ins Cannabis-Geschäft eingestiegen. Er verkauft nun eigene Joints. Und der Name seiner Cannabis-Linie lag tatsächlich fast auf der Hand: “Peaches” – benannt nach seinem Song, in dem er unter anderem auch von Marihuana singt.

Er selbst sagt, damit wolle er Vorurteile beseitigen und Tabus brechen.

“I get my weed from California…”: Justin Bieber verkauft nun Joints

Aufgrund seiner Drogenvergangenheit klingt es erstmal nach einem Witz: Aber Popstar Justin Bieber ist jetzt ins Cannabis-Geschäft eingestiegen. Also ganz offiziell. Er verkauft vorgerollte Joints in Zusammenarbeit mit einer Firma aus Kalifornien, die darauf spezialisiert ist, wie mehrere US-Medien berichteten. Der 27-Jährige sagte dem Fernsehsender “Bloomberg” in einem schriftlichen Statement, dass das Cannabis-Unternehmen dabei helfe, die Droge für Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen darauf angewiesen seien, zugänglich zu machen. Er möchte dazu beizutragen, Vorurteile gegen die Droge zu beseitigen. Cannabis könne nämlich bei psychischen Problemen helfen.

Pre-Rolls benannt nach Song

Die Cannabis-Produkte werden seit dieser Woche in den US-Staaten Kalifornien, Nevada, Massachusetts und Florida vertrieben. Zu den erhältlichen Produkten zählen vorgerollte Joints mit dem Namen “Peaches Pre-Rolls” – benannt nach dem diesjährigem Sommer-Hit und Song aus Justins neuestem Studioalbum. Darin singt er: “I got my peaches out in Georgia, I get my weed from California”. Und damit hat er offensichtlich nicht gelogen.

Ecstasy und halluzinogene Pilze: Justins Drogen-Vergangenheit

Vor etwa einem Jahr hatte der ehemalige Kinderstar erstmals über seinen problematischen Drogenkonsum in jüngeren Jahren gesprochen. “Es war echt irre gruselig“, sagte der Popstar damals in einer Folge seiner YouTube-Serie: “Ich wachte morgens auf und das Erste, was ich tat, war, Tabletten zu schlucken und einen Joint zu rauchen.” Justin berichtete zudem, dass er schon mit 13 Jahren abhängig von Tabletten und Cannabis gewesen sei. Als er auch Ecstasy und halluzinogene Pilze konsumiert habe, sei er auf dem Tiefpunkt gewesen. Seine Partnerin Hailey Baldwin forderte Justin später auf, clean zu werden. Im Jahr 2018 heiratete Justin dann seine Hailey.