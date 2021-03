Es gibt Menschen, die jederzeit über ihre Gefühle sprechen. Manche aber zeigen wirklich nur ungern ihre Emotionen und verstecken sie lieber. Diese Eigenschaft hängt auch oft vom Sternzeichen ab.

Diese drei Tierkreiszeichen wollen nie über ihre Gefühle sprechen:

Skorpion

Der Skorpion gibt sich immer stark nach außen. In seinem Inneren spielt sich allerdings eine große Gefühlswelt ab. Eigentlich ist dieses Sternzeichen ein sehr emotionaler Mensch. Allerdings sieht der Skorpion seine Gefühle als Schwäche und zeigt sie deshalb nur ungern. Nur Menschen, denen er vollkommen vertraut und bereits länger kennt, wissen was in ihm vorgeht. Sobald er sich mit jemanden eng verbunden fühlt, sprudeln seine Emotionen aber gerade zu aus ihm heraus.

Löwe

Der Löwe ist der geborene Entertainer. Obwohl er sehr viel über sich selbst und seine Erfolge im Leben spricht, redet er ungern über seine Gefühle. Denn er hat in seinem Inneren zu große Angst, dass seine wahren Emotionen ihn in ein anderes Licht rücken und er deshalb nicht mehr so interessant wirkt. Deshalb versteckt er sie lieber. Auch Menschen, die diesem Sternzeichen nahe stehen, haben es nicht immer leicht. Obwohl der Löwe versucht seine Emotionen zu verstecken, kann man ihm seine Gefühle aber geradezu vom Gesicht ablesen.

Schütze

Dieses Sternzeichen wirkt auf seine Mitmenschen sehr taff und zielstrebig. In der Regel wird der Schütze für eine starke Persönlichkeit gehalten. Es scheint, als würde er sehr sich selten über seine Gefühle Gedanken machen und nur wenige Emotionen an sich heranlassen. Aber hinter seiner dicken Schale schlummert ein weicher, sehr sensibler Kern, der nichts lieber täte, als sich einmal all seine Sorgen und Ängste von der Seele zu reden. Doch das macht er nur selten. Denn er hat es sich antrainiert nicht darüber zu sprechen. Deshalb fällt es ihm auch nicht leicht. Besonders in einer Beziehung muss er sich oft überwinden seinen Emotionen freien Lauf zu lassen.