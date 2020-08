In einem Krankenhaus im US-Bundesstaat Florida erwischte ein Patient einen Mitarbeiter dabei, wie dieser versuchte, seine Zehen abzulecken.

Laut Berichten der New York Times, befindet sich der Angestellte nun im Gefängnis von Lee County.

Krankenhaus: Patient bemerkt seltsame Berührungen am Fuß

In einem Krankenhaus im US-Bundesstaat Florida ereignete sich kürzlich ein kurioser Fall. Wie die New York Times berichtet, bemerkte ein Patient um 23 Uhr plötzlich, wie ihn etwas am Fuß berührte. Dabei vermutete er zu Beginn, dass es sich um eine Krankenschwester handelte, die nach seiner Schwellung sah. Als er jedoch schließlich genauer sah, bot sich ihm ein verstörender Anblick. Denn Frantz Beldorin, ein Krankenhausangestellter, hatte den Kopf über den Fuß des Patienten gebeugt und leckte mit der Zunge zwischen seinen Zehen. Daraufhin zog der Patient seinen Fuß sofort zurück.

Florida hospital worker arrested for sucking patient's toes https://t.co/7rCAuNzDKo pic.twitter.com/Oh9mpRcX5t — New York Post (@nypost) February 27, 2020

Angestellter leckt Zehen ab: Vom Sicherheitsdienst festgenommen

Nachdem der Patient zurückzuckte, soll Bedorin den Berichten zufolge wieder in die Mitte des Raums verschwunden sein. Dort nahm der 23-Jährige seine Position als Aufsichtsperson ein. Ein paar Stunden später ging er erneut zu dem Krankenbett des Patienten, um sich nach dessen Zustand zu erkundigen. Daraufhin rief der Patient verzweifelt nach einer Krankenschwester. Zudem rief er den Sicherheitsdienst um Hilfe. Die Beamten nahmen den Angestellten schließlich wegen Belästigung fest. Der US-Amerikaner sitzt derzeit im Gefängnis von Lee County. Seine Kaution beträgt 1.500 US-Dollar. Umgerechnet entspricht dies einem Wert von 1.360 Euro.