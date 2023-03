Der Streit zwischen Selena Gomez und Hailey Bieber sorgte in den vergangenen Wochen wieder und wieder für Schlagzeilen. Vor allem Selenas Fans setzten sich für ihr Vorbild ein und hetzten gegen Hailey. Doch davon distanziert sich die Sängerin jetzt in aller Öffentlichkeit.

Sie fordert ein Ende dieser Sticheleien.

Hailey Bieber bekommt Morddrohungen und Hasskommentare

„Hailey Bieber hat sich an mich gewandt und mich wissen lassen, dass sie Morddrohungen und so viel hasserfüllte Negativität erhalten hat.“ Mit diesen Worten richtet sich Selena Gomez jetzt an ihre mehr als 400 Millionen Instagram-Follower:innen und hat eine große Bitte. Der Hass muss ein Ende nehmen. Denn in den vergangenen Wochen wurde Hailey Bieber vermehrt von Fans von Selena Gomez attackiert und öffentlich bloßgestellt.

Zur Erinnerung: der angebliche Streit zwischen Selena Gomez und Hailey Bieber zieht sich mittlerweile schon seit mehreren Jahren. Denn Selena war mit Justin Bieber liiert, der im September 2018 Hailey heiratete. Und wenn man Songzitaten von Selena und einigen Insider-Infos glauben darf, waren die beiden Beziehungen ziemlich knapp hintereinander. In ihrem Hit „Lose You To Love Me“ singt Selena etwa davon, dass sie innerhalb von „zwei Monaten“ ersetzt wurde. Für Fans eine direkte Anspielung auf Justin Bieber. Denn Justin und Selena trennten sich nach jahrelanger On-Off-Beziehung endgültig Ende März 2018; schon im Juni darauf war der Sänger dann wieder mit Hailey zusammen, die er schon 2016 gedatet hatte.

Das Liebesdreieck der Superstars sorgt seitdem für Aufregung; insbesondere, weil Hailey zu Beginn von Justin und Selenas Beziehung immer wieder öffentlich über Twitter bekundete, dass die beiden ein Traumpaar seien. Eben diese Tweets nutzen Fans jetzt, um zu zeigen, dass Selena und Justin zusammengehören.

Selena Gomez fordert Fans auf: „Niemand sollte Hass oder Mobbing erleben müssen.“

Den vorläufigen Höhepunkt der Streitigkeiten löste dann ein wiederaufgetauchter Clip im Februar 2023 aus, in dem Hailey zu einer Anspielung auf Taylor Swift (Selenas BFF) eine Kotzgeste machte. Unter diesen Clip kommentierte Selena „So sorry aber meine beste Freundin ist und wird weiterhin die beste in dem Game sein.“ Ein Kommentar, der Fans anheizt und dafür sorgt, dass der Hass gegen Hailey Bieber erneut aufflammt. Selena bekommt währenddessen öffentlich viel Zuspruch; knackt sogar die 400 Millionen Follower-Marke auf Instagram.

Doch all die Aufregung rund um sie und Hailey wird ihr jetzt offenbar einfach zu viel. Denn in der aktuellen Instagram-Story stellt sie klar: sie will mit dem Online-Hass absolut nichts zu tun haben. „Das ist nicht das, wofür ich stehe“, betont sie. „Niemand sollte Hass oder Mobbing erleben müssen. Ich habe mich immer für Freundlichkeit eingesetzt und möchte wirklich, dass das alles aufhört.“ Ob sich ihre Fans diese Aufforderung zu Herzen nehmen, bleibt abzuwarten. Und auch Hailey Bieber hat sich bisher noch nicht zu Selenas Post geäußert.