Schauspielerin und Sängerin Selena Gomez ist jetzt die Frau mit den meisten Follower:innen auf Instagram. Damit hat sie Kylie Jenner nun offiziell vom Thron gedrängt. Und was macht Sel als neue „Queen of Insta“? Sie verabschiedet sich gleich mal von der Plattform.

Wieso sie eine Auszeit braucht, verriet sie ihren Fans bei einem TikTok-Live.

Selena Gomez ist Frau mit meisten Instagram-Followern

Instagram hat eine neue Queen. Lange Zeit war Kylie Jenner die Frau mit den meisten Follower:innen auf der beliebten Online-Plattform. Insgesamt 380 Millionen Accounts folgen der Schwester von Kim Kardashian. Doch Selena Gomez ist jetzt an ihr vorbeigezogen und verzeichnet nun bereits 382 Millionen Anhänger. Bis 2019 hatte die Schauspielerin den Titel schon einmal inne, musste ihn dann aber an Ariana Grande abgeben. Nun konnte sie sich den ersten Platz zurückerobern!

Zur Feier des Tages gab es gleich mal ein neues Posting von der Sängerin. Zur Aufnahme schreibt die Schauspielerin: „Ich habe das [Bild] schon einmal gelöscht, weil ich dachte, es wäre vielleicht zu viel, aber egal.“ Und das Netz feiert das neue, alte Pic. Ex-„Fifth Harmony“-Sängerin Lauren Michelle Jauregui kommentiert zum Beispiel: „Das ist mein neues Lieblingsbild von dir!“. Emily Ratajkowski schreibt zu Selenas Foto: „Es gibt kein ‚zu viel'“. Doch, obwohl sie nun an der Instagram-Spitze steht, scheint die Schauspielerin kein großer Fan von der Plattform zu sein.

Deshalb macht Selena Gomez jetzt eine Social-Media-Pause

Vor einer Woche erklärte Selena Gomez in einem Interview mit Vanity Fair, dass sie nicht viel von Instagram hält und die Social-Media-App deshalb von ihrem Smartphone gelöscht habe. Ihr Team veröffentliche für sie die Postings. „Die Leute können mich hässlich oder dumm nennen und ich denke mir nur ‚whatever‘. Aber diese Trolle werden detaillierter. Sie schreiben Absätze, die so spezifisch und gemein sind. Ich musste ständig weinen. Ich hatte ständig Angst. Ich konnte nicht mehr. Es war Zeitverschwendung.“ Sie erzählte damals auch, dass sie inzwischen nur noch TikTok auf ihrem Handy habe, weil die App „weniger toxisch“ sei.

In den letzten Tagen machten überwiegend auf Instagram wieder unzählige Gerüchte um eine vermeintliche Fehde zwischen Selena Gomez und Kylie Jenner oder Hailey Bieber die Runde. Aber die Schauspielerin musste sich auch mit Bodyshaming auseinandersetzen. In einem aktuellen TikTok-Live äußerte sie sich jetzt zu all den Spekulationen: „Das ist so dumm. Ich bin 30 und echt zu alt für sowas!“ Sie freue sich zwar riesig über ihren Followerzuwachs auf Insta, sie brauche nun allerdings auch wieder mehr Zeit für sich. „Ich habe die besten Fans der Welt. Ich könnte nicht glücklicher sein, mir geht es gut. Ich liebe mich, so wie ich bin. Ob dick oder dünn – es ist mir egal. Aber ich werde eine Social-Media-Pause machen. Das war in letzter Zeit einfach alles zu viel.“ Aber sie betont nochmals, wie sehr sie ihre Fans liebt. Wie lange sich die 30-Jährige von den sozialen Medien verabschieden will, verrät sie nicht.