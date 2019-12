Das neue Jahr hält wie immer Veränderungen bereit. Für viele sind es nur kleine Lebensumstellungen, die fast nicht der Rede wert sind. Für andere bedeutet der Jahreswechsel jedoch ein kompletter Neustart. Und der beginnt bereits mit der Silvester-Nacht.

Wir haben die drei Sternzeichen für euch, die zu Silvester eine große Überraschung erleben, mit der sie höchstwahrscheinlich gar nicht rechnen.

1. Löwe

Der Löwe ist ein egoistisches Sternzeichen, das meist nur auf sich selbst fokussiert ist. Auch im vergangen Jahr hat er viele Fehler gemacht, die er mittlerweile bereut. Er hat ständig nur darauf geachtet, was er selbst wollte. Deshalb gab es im Liebesleben des Löwen viele Komplikationen, die er nun wieder reinwaschen möchte. Auch, wenn es zurzeit so aussieht, als wäre es nicht wieder zu retten, ergibt sich in der Silvester-Nacht die erste Möglichkeit. Jetzt kann der Löwe beweisen, wie er wirklich fühlt.

2. Stier

Dem Stier fiel es dieses Jahr besonders schwer Dinge zu vergessen, die ihn verletzt haben. Ständig stand ihm seine Sturheit ihm Weg. Immer wieder passierte es, dass ihm seine Gedanken einen Streich gespielt haben. Aber nicht im neuen Jahr! In der Silvester-Nacht wird es einen Augenblick geben, der den Stier für immer mit allem, was geschehen ist, abschließen lässt.

3. Waage

Für die Waage war das vergangene Jahr weder besonders gut, noch besonders schlecht. Es zog sich eine Gleichgültigkeit durch das Jahr, die die Waage langsam satthat. Sie möchte, dass endlich wieder etwas Aufregendes passiert. Aber lange muss sie nicht mehr warten, denn bereits nach Mitternacht geschehen wieder Dinge, die auf ein ereignisreiches, neues Jahr schließen lassen. Waagen können gespannt sein!