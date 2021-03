Verliebt zu sein ist aufregend und einfach wunderschön. Eigentlich sollten wir ja erkennen, wenn wir uns gerade in jemanden Hals über Kopf verlieben. Doch manchmal verwechseln wir dieses Gefühl auch mit anderen Dingen.

Diese drei Dinge verwechseln wir schnell mit verliebt sein:

1. Sich zu jemanden hingezogen fühlen

Jemanden attraktiv zu finden, bedeutet nicht automatisch, dass man in diese Person auch verliebt ist. Denn zu Liebe gehört so viel mehr, als sich nur zu jemanden hingezogen zu fühlen. Leider verwechseln wir das oft. Natürlich ist das auch ein Punkt auf der ewig langen Liste von Gründen, warum man sich in jemanden verliebt. Aber nicht der einzige! Deshalb solltest du dir sicher sein, dass du auch abgesehen von seinem Aussehen noch etwas für ihn empfindest. Denn wir wissen alle, dass das Äußere in einer guten Beziehung schnell nicht mehr so wichtig ist, wie echte Gefühle.

2. Guter Sex heißt nicht verliebt sein

Ihr datet seit einiger Zeit und habt auch schon miteinander geschlafen. Und nach dem Sex bist du dir auf einmal sicher, dass du dich in ihn verliebt hast. Das kann einen aber auch leicht in die Irre führen. Denn, obwohl Sex ein wichtiger Punkt in einer Beziehung ist, ist er nicht ausschlaggebend. Wenn du also merkst, dass du abgesehen vom Sex nicht wirklich viel mit ihm gemeinsam hast oder du sonst keine Schmetterlinge im Bauch spürst, solltest du vielleicht einen Gang zurückschalten und dir wirklich klarmachen, was du für dein Gegenüber empfindest. Denn beim Sex streuen wir unglaublich viele Hormone aus, die uns oft ein ähnliches Gefühl, wie verliebt sein, vermitteln. Aber es braucht schon mehr, als guten Sex.

3. Nicht allein sein können

Manchmal wollen wir einfach jemanden an unserer Seite haben, der uns Sicherheit bringt. Auch das kann ein Grund sein, warum wir uns verliebt fühlen, obwohl wir es eigentlich gar nicht sind. Sich bei jemanden sicher und geborgen zu fühlen ist großartig, aber es bedeutet nicht automatisch, dass wir auch verliebt sind. Wenn du merkst, dass das ein Grund für dein Gefühlschaos sein könnte, solltest du noch einmal in dich gehen und dir einige Gedanken machen. Bin ich auch als Single glücklich? Habe ich eine Art Abhängigkeit entwickelt? Und, flüchte ich mich gerade in eine Beziehung, weil ich mich allein fühle? Wie du diese Fragen beantwortest, wird dir zeigen, ob du wirklich verliebt bist, oder du dir einfach nur eine Art Sicherheit von einem Partner wünscht.