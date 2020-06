Vielleicht hat er eine andere? Warum schreibt er nicht zurück? Mit wem trifft er sich wirklich? Und warum hat er mir heute nicht gesagt, dass er mich liebt? Es gibt Menschen, die sind in der Liebe total paranoid und machen sich ständig Gedanken über das Verhalten des anderen.

Dazu zählen vor allem diese drei Sternzeichen.

Skorpion

Vor allem, wenn es um Liebe und Beziehungen geht, dann traut der Skorpion niemandem. Der Grund: er wurde in der Vergangenheit schon oft enttäuscht und hat einfach Angst davor, dass das wieder passiert. Deshalb misstraut er einfach jedem. Doch er muss aufpassen, dass er sich dadurch nicht selbst manipuliert. Denn sobald es endlich mal rund läuft und alles perfekt zu sein scheint, fragt sich der Skorpion, wo denn der Haken ist. Und das so lange, bis es eine Belastung für die Beziehung wird.

Steinbock

Auch der Steinbock ist in der Liebe paranoid. Denn er hat einfach Angst davor, ausgetauscht und ersetzt zu werden. In seinem Kopf hat er eine ganz genaue Vorstellung davon, wie die Beziehung ablaufen soll. Sobald es die kleinste Abweichung von diesem Plan gibt, schiebt er Panik und hat Angst davor, betrogen und verletzt zu werden. Er kann sich zwar auf den anderen einlassen und seine Gefühle zulassen, doch irgendetwas hält den Steinbock dann doch wieder zurück. Dieses Sternzeichen ist in der Liebe einfach ständig skeptisch.

Zwillinge

Auch Zwillinge können in der Liebe ziemlich paranoid werden. In Wahrheit wünscht sich dieses Sternzeichen nichts sehnlicher, als eine ernste Beziehung zu haben und einen Partner an seiner Seite, bei dem man sich völlig fallen lassen kann. Doch leider hat der Zwilling in Sachen Beziehung oft Pech. Kein Wunder also, dass er sich viel zu viele Gedanken macht, wenn es dann doch mal klappt. Allerdings ist die Paranoia dieses Sternzeichens nicht immer unbegründet. Denn dadurch, dass Zwillinge die Beziehung so unbedingt wollen, entsteht ein Ungleichgewicht, das den anderen oft dazu bringt, sich unbewusst loszulösen. Auf sein Bauchgefühl zu hören, ist für den Zwilling sicher nicht schlecht.