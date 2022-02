Vor genau 70 Jahren hat Queen Elizabeth II. den britischen Thron bestiegen. Am 6. Februar 1952 wurde sie zur Königin Großbritanniens mit nur 25 Jahren ausgerufen. Jetzt feiert die Queen ihr Platinjubiläum.

Ein Highlight ist mit Sicherheit ein der Queen gewidmeter Pudding.

Queen Elizabeth feiert Platin-Jubiläum

Die meisten in Großbritannien lebenden Menschen kennen ein Great Britain ohne ihre Queen gar nicht. Denn die 95-jährige Regentin sitzt schon seit sage und schreibe 70 Jahren auf dem britischen Thron. Das nennen wir mal Durchhaltevermögen! Und Aufhören kommt Elizabeth auch nach sieben Jahrzehnten definitiv nicht in die Tüte. „Es macht mir Freude, das Versprechen zu erneuern, das ich 1947 gegeben habe, dass mein Leben immer dem Dienen gewidmet sein wird“, das sagt die Regentin in einem am Samstag veröffentlichten Statement. Am 6. Februar 1952 verstarb ihr Vater König George VI. nach langem Krebsleiden. Also übernahm sie als erstgeborene Tochter mit nur 25 Jahren den Job ihres Vaters.

Den Jahrestag ihrer Thronbesteigung feiert die 95-Jährige heute auf ihrem Landsitz in Sandringham. Den offiziellen Start des Jubiläums nimmt sie unter anderem aber auch zum Anlass, um an ihren verstorbenen Ehemann Prinz Philip zu erinnern. „Ich war gesegnet, dass ich in Prinz Philip einen Partner hatte, der bereit war, die Rolle des Gemahls zu übernehmen und selbstlos die damit verbundenen Opfer zu bringen“, sagt die Queen. Der Tod ihres Mannes im April vergangenen Jahres traf sie hart.

✍️ On the eve of the 70th anniversary of her Accession to the throne, The Queen has written a message thanking the public and her family for their support, and looking forward to #PlatinumJubilee celebrations over the coming year. #HM70 pic.twitter.com/U6JfzeZMLn — The Royal Family (@RoyalFamily) February 5, 2022

Feierlichkeiten bis Juni

Den Höhepunkt des Jubiläums bilden mehrtägige Feierlichkeiten im Juni mit Paraden, Konzerten und vielem mehr. Ganz im Sinne einer jahrhundertealten Tradition sollen am 2. Juni sogar in mehr als 1.500 Städten und Dörfern im Land, in britischen Überseegebieten und in den Commonwealth-Staaten an diesem Abend Lichter entzünden.

Eines der Highlights der Feierlichkeiten wird sicherlich ein neu nur für die Queen kreierter Pudding sein, der beim „Big Jubilee Lunch“ auf tausenden Straßenfesten aufgetischt werden soll. In einem landesweiten Wettbewerb werde das siegreiche Rezept ausgewählt und beim landesweiten Jubiläumsbrunch gemeinsam gegessen.