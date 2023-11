Du bist aktuell auf Jobsuche? Die Stadt Wien bietet eine große Vielfalt an Möglichkeiten und wir haben die coolsten Jobideen in unserer Hauptstadt für dich zusammengestellt. Egal ob lieber im Büro oder unterwegs – hier wirst du fündig.

Die Stadt Wien ist mit rund 67.000 Mitarbeiter*innen die größte Arbeitgeberin in der Bundeshauptstadt und bietet ein breites Spektrum an Aufgaben. Das bedeutet auch vielfältige Karrierechancen und Entwicklungsmöglichkeiten. Flexibles Arbeiten, was eine bessere Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Freizeit ermöglicht, gleiche Chancen für alle Beschäftigten sowie ein großes Angebot an Aus- und Weiterbildungen sind nur einige der vielen Vorteile für Mitarbeiter*innen der Stadt Wien.

Die Stadt Wien sucht Mitarbeiter*innen, die durch ihr Können, ihre Motivation, ihre Lernbereitschaft, ihre Flexibilität und ihre Mobilität die Voraussetzung schaffen, um die Leistungen der Stadtverwaltung weiterhin auf hohem Niveau zu halten.

Health Jobs – Gesundheitsdienst Wien

Die Einrichtungen des Wiener Gesundheitsdienstes reichen von Impfstellen und Bezirksgesundheitsämtern bis hin zum ärztlichen Dienst in Wiener Kindergärten. Neben den klassischen Jobs in Krankenhäusern und Pflegeheimen nehmen die Gesundheitsberufe zunehmend auch Aufgaben in der ambulanten Betreuung von Patient*innen wahr. Das Tätigkeitsspektrum erweitert sich von rein pflegerischen und therapeutischen Bereichen auf die Gebiete der Gesundheitsvorsorge, Gesundheitsberatung sowie der Rehabilitation.

Nora K. ist Amtsärztin bei der Stadt Wien und gibt uns Einblicke in ihren Berufsalltag :

„Am meisten gefällt mir an meinem Job, dass er vielseitig ist und ich meine Vielseitigkeit darin finden kann und dass ich von ungewöhnlichen Menschen begleitet werde. Es spornt mich an, den außergewöhnlichen Prozessen zu folgen, die in der Abteilung stattfinden, und immer sozial, emotional und sachlich daran teilzunehmen. Was ich in Zukunft gerne umsetzen möchte? Kolleg*innen zu finden, die durch ihre medizinischen Kenntnisse und ihre Fähigkeiten zur Verfügung stehen und sich als Univeralist*innen im Amtsärzt*innen-Beruf für die Stadt Wien wiederfinden.“

Du hast Interesse an einer Karriere im Gesundheitsbereich? Hier findest du alle Infos zu Jobs und Ausbildung!

Be Social! Soziales, Sozial- und Gesundheitsrecht

Die Abteilung Soziales, Sozial- und Gesundheitsrecht ist Anlaufstelle für Wiener*innen mit sozialen und finanziellen Problemen. Die Mitarbeiter*innen unterstützen und beraten in schwierigen Lebenslagen, wie bei geringem oder keinem Einkommen und Zahlungsschwierigkeiten oder bei drohendem Wohnungsverlust. Im Sozial- und Gesundheitsrecht werden wesentliche legistische Aufgabenstellungen bearbeitet, sowie behördliche Bewilligungs- und Aufsichtsfunktionen wahrgenommen. Die Abteilung bewilligt etwa die Inbetriebnahme von Krankenanstalten, Pflegeheimen, Behinderteneinrichtungen sowie Apotheken. Zusätzlich zu den eben genannten Aufgaben verwaltet die Geschäftsstelle der Stiftungsverwaltung der Abteilung Soziales, Sozial- und Gesundheitsrecht gemeinnützige Stiftungen und Fonds mit sozialen medizinisch-wissenschaftlichen Forschungszwecken.

Als Referent*in im Bereich Mindestsicherung kümmert sich Mehriban Ö. um die nachhaltige materielle Absicherung hilfesuchender Personen. Sie berät und informiert Kund*innen sowohl persönlich als auch telefonisch zu den Unterstützungsmöglichkeiten und arbeitet berufsgruppenübergreifend mit der Sozialarbeit der Abteilung zusammen.

„Nach Abschluss meines Studiums wollte ich einer Beschäftigung nachgehen, bei der ich meine sozialen Fähigkeiten einsetzen kann. Auf der Karriereseite der Stadt Wien habe ich die Stellenausschreibung für Sozialarbeiter*innen entdeckt und mich voller Eifer beworben – im Nachhinein habe ich bemerkt, dass ich für diese Stelle nicht das passende Studium hatte. Ich wurde dennoch zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Während dem Gespräch wurde mir mitgeteilt, dass die Abteilung auch Referent*innen sucht. Im April 2020 (mitten in der Pandemie) habe ich meinen Dienst angetreten. Im Juni 2020 hat die U25 – Wiener Jugendunterstützung eröffnet und ich hatte die Ehre, von Beginn an dabei zu sein. Im U25 werden junge Erwachsene zwischen 18 und 25 Jahren auf ihrem Weg zur sozialen und finanziellen Sicherheit unterstützt. Das Zentrum unterscheidet sich von anderen Sozialzentren: Wir arbeiten hier mit Kolleg*innen des AMS in einem Haus zusammen – das ist ein einzigartiges Konzept. Das U25 hat sich zum Ziel gesetzt, junge Erwachsene schnellstmöglich und effizient in den Arbeitsmarkt einzugliedern. Zudem bieten unsere Sozialarbeiter*innen zahlreiche Workshops für unsere Kund*innen an. Rückblickend kann ich sagen, dass ich sehr froh darüber bin, mich für diesen Weg entschieden zu haben und dass ich ein Teil dieser Abteilung sein darf.“

Du möchtest deine soziale Ader auch beruflich einsetzen und einen gesellschaftlichen Beitrag leisten? Dann informiere dich gleich hier über alle offenen Stellen und Ausbildungsmöglichkeiten.

Retter in der Not – Berufsrettung Wien

Die Berufsrettung Wien ist die medizinische Notfallorganisation der Stadt Wien. Sie steht 365 Tage im Jahr rund um die Uhr bereit, um den Menschen der Stadt bei medizinischen Notfällen schnellstmöglich lebensrettende Maßnahmen und eine optimale Notfall-Erstversorgung zu bieten.

Die Berufsrettung Wien verfügt über mehr als 125 Einsatzfahrzeuge sowie Ärzt*innen, Sanitäter*innen und Mitarbeiter*innen im Technik- und Verwaltungsbereich, die auf zwölf Stationen in ganz Wien verteilt sind. Durch die Wiener Rettungsleitstelle, die täglich rund 1.300 Notrufe abwickelt, wird sichergestellt, dass in medizinischen Notfällen binnen 8 bis 12 Minuten die Einsatzteams eintreffen.

Die Stadt Wien ist regelmäßig auf der Suche nach Sanitäter*innen. Diese und viele weitere offene Stellen findest du auf der Karriereseite der Stadt Wien.

Grätzl-Liebe – mit Recht!

Die Magistratischen Bezirksämter sind mit mehr als fünf Millionen Kund*innen-Kontakten und weit über einer Million Erledigungen im behördlichen Bereich eine der wichtigsten Schnittstellen der Wiener Stadtverwaltung zu den Bürger*innen. Das umfangreiche Angebot der Bezirksämter reicht von diversen Leistungen für Gewerbetreibende mit der Bewilligung von Betriebsanlagen und Schanigärten über das Melde-, Pass- und Fundservice bis zur Ausstellung von „Parkpickerln“. Für die rund 600 Mitarbeiter*innen an den 19 Standorten stehen dabei Serviceorientierung und Kund*innen-Nähe im Vordergrund.

Lucia K. ist als Juristin am Magistratischen Bezirksamt für den 1. und 8. Bezirk tätig. Sie bearbeitet Beschwerden von Nachbar*innen, führt Verwaltungsverfahren durch und arbeitet bei Wahlen, Volksbefragungen und Volksbegehren mit. Was Lucia an ihrem Job im Bezirksamt am meisten schätzt? „Dass wir durch unsere Arbeit am Bezirksamt täglich dazu beitragen, die Interessen von Nachbar*innen, Kund*innen sowie von Arbeitnehmer*innen zu schützen und auch Betrieben durch unsere Serviceleistungen professionelle Unterstützung bieten können.“

Du möchtest dich noch weiter über das Angebot der Stadt Wien als Arbeitgeberin sowie aktuelle Jobangebote informieren? Auf der Karriereseite der Stadt Wien findest du alle offenen Jobs. Du hast dort kein passendes Angebot gefunden? Dann abonniere den Suchagenten der Stadt Wien. Damit wirst du regelmäßig per E-Mail über Jobs mit deinen Suchkriterien informiert.

Wenn du eine am Arbeitsmarkt besonders nachgefragte Qualifikation hast, kannst du dich auch für den Talente-Pool bewerben.

Du hast Fragen zu einer Beschäftigung bei der Stadt Wien, die du gerne persönlich besprechen möchtest? Das Job Infocenter ist dafür eine zentrale Anlaufstelle, um dich vor Ort zu informieren und an den dort bereitgestellten Jobterminals auch direkt zu bewerben. Auf Wunsch unterstützen die Mitarbeiter*innen des Job Infocenters gerne bei der Bewerbung.