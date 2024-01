2023 ist Schnee von gestern und wir dürfen uns alle auf ein neues Kapitel freuen. Das neue Jahr 2024 ist ENDLICH da und beginnt für einige Sternzeichen besonders chancenreich. Macht euch auf positive Überraschungen in der ersten Neujahrswoche gefasst!

Wir verraten euch, welche drei Sternzeichen sich auf ihre erste Glückswoche des Jahres freuen dürfen.

Steinbock

Erfreuliche Nachrichten für euch, liebe Steinböcke: Ihr dürft euch nämlich auf ein schönes Jahr freuen. Das zeigt sich bereits in der ersten Tagen der Neujahrswoche! Der Saturn öffnet euch und setzt euch so ordentlich in den Gang. Deshalb kann es durchaus möglich sein, dass ihr euch in der ersten Woche besonders motiviert fühlt und dementsprechend auch euer Leben aktiver gestalten möchtet. Nimmt die positive Energie von 2024 auf und freut euch auf eine schöne Zeit!

Jungfrau

Auch die Jungfrau zählt zu den Glückskindern der ersten Neujahrswoche. Liebe Jungfrauen, macht euch bereit, denn für steht eine besonders erfolgreiche Zeit bevor. Widmet euch daher aktiv in dieser Woche euren Wünschen oder Zielen, die ihr umsetzen möchtet. Denn die Sterne verwöhnen euch mit einer großen Portion Erfolg! Aber Achtung, nichts überstürzen: Plant einen Step, nach dem anderen, so wie ihr es auch am liebsten habt. 😉

Krebs

Liebe Krebse, ihr dürft ENDLICH aufatmen! Eure Sorgen könnt ihr mit bestem Gewissen in den Hintergrund drängen und euch auf die schönen Dinge im Leben fokussieren. Vieles habt ihr geschafft und ab jetzt geht es für euch bergauf! Dinge, die euch Sorgen im Leben bereitet haben werden sich nacheinander auflösen. Euer langersehntes Glück findet euch in der ersten Woche des neuen Jahres und ihr dürft euch damit euch auf viel Optimismus und Erleichterung freuen. Lehnt euch zurück und genießt eure Glückswoche – es wird toll!