Das gibt es nicht alle Jahre: 2024 hat gleich ein doppeltes Neujahrsbaby-Glück mit sich gebracht! Wenige Sekunden nach Mitternacht hat ein Zwillingspaar in Tulln das Licht der Welt erblickt.

Das Zwillingsduo Anna und Alica sind die Neujahrsbabys aus Österreich.

Neujahrsbaby im Doppelpack

Für gewöhnlich holt sich ein Neugeborenes den Titel des Neujahrsbabys. 2024 gibt es jedoch zwei Neujahrsbabys. Ein Neujahrswunder im Doppelpack also! Wenige Sekunden nach Mitternacht erblickte ein Zwillingspaar in Tulln, das Licht der Welt, wie der Kurier berichtet. Ganze 20 Sekunden nach 0:00 Uhr kam Anna auf die Welt und 40 Sekunden später folgte die Geburt ihrer Zwillingsschwester Alice. Die Geburt der Neujahrsbabys erfolgte per Kaiserschnitt in der 37. Schwangerschaftswoche der Mutter, weil das Duo im Mutterbauch verkehrt gelegen sei. Baby Anna sei 43 cm lang und wiege 2.140 Gramm, während Alice einen Zentimeter länger als ihre Schwester sei und mit 1.890 Gramm geboren ist.

Doch Anna und Alice waren nicht die einzigen Babys in der ersten Stunde des neuen Jahres, die das Licht der Welt erblickten, wie der Kurier berichtet. Neun Minuten nach Mitternacht wurde im Landesklinikum Wiener Neustadt die kleine Eva geboren. Eine Viertelstunde später, um 0:24 Uhr, wurde der nächste Babyschrei des neuen Jahres notiert: Dieses Mal im Landesklinikum St. Pölten. Ein Baby, namens Marie Rosalie sei per Kaiserschnitt geboren sein.

Amara heißt das Wiener Neujahrsbaby

Auch aus Wien gibt es Baby-News: Das erste Neujahrsbaby der Hauptstadt, heißt Amara. Sie wurde im St. Josef-Krankenhaus in Hietzing geboren. Um 0:16 Uhr erblickte die Neugeborene das Licht der Welt. Elias ist das nächste Baby aus Wien, dass in den ersten Stunden des neuen Jahres geboren ist. In der Klinik Donaustadt kam er um 0:56 Uhr auf die Welt. Beide Geburten aus Wien seien Spontangeburten gewesen und komplikationslos verlaufen. Wir wünschen den frischgebackenen Eltern und ihren Neugeborenen alles Gute!