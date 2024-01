Jamie Dornan hatte es nicht ganz so einfach während seiner Schauspielkarriere. Der Fifty Shades of Grey-Star musste „beängstigende“ Erfahrungen mit Stalking-ähnlichen Situationen machen und zog daraus Konsequenzen.

In einem Interview spricht der Schauspieler über seinen Fan-Rummel.

Jamie Dornan hatte eine Stalker-ähnliche Situation

Für manche ist es zwar undenkbar, aber auch das Celebrity-Life kann Schattenseiten haben. Das kann Fifty Shades Of Grey-Star, Jamie Dornan bestätigen. In einem Interview mit „Independent“ verrät er neulich, dass er in seiner Karriere als Schauspieler bereits „beängstigende“ Erfahrungen mit aufdringlichen Fans machen musste. Deshalb sei der 41-Jährige mittlerweile vorsichtig, was große Rollen angeht. „Ich hatte eine Stiutation… eine Stalker-ähnliche Situation vor Covid.“, verrät Jamie im Interview. Das sei damals sehr beängstigend für ihn gewesen. „Jemand tauchte bei mir zu Hause auf, als meine Kinder da waren“. fügt der Schauspieler hinzu.

Jamie erzählt im Interview, dass er versucht hat, eine Mauer um seine Fans zu errichten. Der Grund: Er möchte seine Privatsphäre, vor allem aber seine Familie dadurch beschützen. „Ich bin ziemlich gut darin, alle Geräusche, die mit der Fangemeinde verbunden sind, abzublocken und nicht zuzulassen, dass sie mich oder, noch wichtiger, meine Familie beeinflussen.“, so der Star.

„Es wird nie wieder so etwas wie Fifty Shades geben.“

Seine bisherigen Erfahrungen dürften den Schauspieler geprägt haben: Denn für ihn ist sein „normales Leben mittlerweile wichtiger, als der Ruhm im Schauspiel-Business. Ob das wohl seine zukünftige Wahl an Rollen beeinflussen wird? „Es wird nie wieder so etwas wie Fifty Shades geben.“, betont Jamie. Er bezeichnet nämlich im Gespräch mit der Zeitung seine unangenehmen Erfahrungen als eine „eine Folge von Fifty Shades und der Hysterie um diese Serie“.

Falls ihr euch jetzt Sorgen um seine zukünftige Schauspielkarriere gemacht habt, können wir euch beruhigen! Denn Jamie schließt nicht aus, eines Tages wieder „etwas Aufsehenerregendes“ zu machen. Ganz im Gegenteil: „Ich werde es wahrscheinlich tun“, verrät er im Gespräch. Dennoch betont er aber, dass er glücklich mit seinem aktuellen Leben ist: „Ich kann im Großen und Ganzen ein ziemlich normales Leben führen. Ich kann in der U-Bahn sitzen und es geht mir gut.“, gibt der Schauspieler bekannt.