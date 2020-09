Träume sind schon seltsame Phänomene. Sie helfen uns dabei, erlebte Ereignisse zu verarbeiten. Doch häufig träumen wir von unmöglichen, übernatürlichen Vorkommnissen und manchmal einfach von den schrägsten Dingen oder Tieren, wie etwa einem Hamster.

Den einen fällt im Traum immer wieder ein Zahn aus, die anderen liegen in einer Schlangengrube. Und manche träumen eben von Hamstern. In der Traumdeutung hat der Nager übrigens eine ganz besondere Bedeutung.

Ein Hamster im Traum

Hamster sind beliebte Haustiere. Sie wirken mit ihrem kleinen Körper, den großen Ohren, ihren süßen Pfötchen und dem süßen Gesicht extrem niedlich. In ihrem Hamsterbacken können sie Unmengen an Nahrung sammeln. Deswegen nennt man beispielsweise auch das Anlegen an großen Vorräten Hamstern. Wir erinnern uns an das Toiletten-Hamstern zu Beginn der Corona-Pandemie.

Deswegen wird der Hamster in der Traumsymbolik auch als Nimmersatt gesehen. So ist der Nager in der Traumdeutung ein Symbol für das übertrieben Sammeln von Vorräten und Nahrung. In weiterer Folge steht der Hamster deswegen auch für Ängstlichkeit. Genauer gesagt bedeutet das also: Wer von Hamstern träumt, überlässt in seinem Leben nichts dem Zufall und muss alles exakt planen.

Was bedeutet der Traum für die Liebe?

Auch für unser Liebesleben und unsere Beziehung kann der Traum von einem Hamster eine besondere Bedeutung haben. So kann er etwa dafür stehen, dass man in seiner Beziehung zwar ständig etwas nimmt, dem Partner dafür aber nichts zurückgibt. Es kann also sein, dass der Träumende unterbewusst bereits spürt, dass sich der Partner immer mehr von einem entfernt.

Wie sieht es im Berufslebens aus?

In Bezug auf Job und Finanzen, hat der Traum von einem Hamster zwei mögliche Botschaften. Entweder machen sich Fleiß und Ausdauer bezahlt und man kann die Lorbeeren einsammeln. Oder das Unterbewusstsein will einen daran erinnern, dass man nicht immer sparen muss, sondern ab und zu auch das Leben genießen sollte.

Angst vor dem Alter

Der Nager kann aber auch ein Symbol dafür sein, dass der Träumende Angst vor dem Altern hat. Zudem hat er Zweifel, ob er genug vorgesorgt hat.

Was macht der Hamster im Traum?

Um die Symbolik des Hamsters richtig zu deuten, ist außerdem ausschlaggebend, was genau der Hamster im Traum macht. Lässt er sich beispielsweise von einem füttern, kann das bedeuten, dass der Träumende ein stabiles Leben hat. Man muss sich um die finanzielle Sicherheit keinerlei Sorgen machen. Wird der Hamster im Traum gerettet, kann das bedeuten, dass sich der Träumende eine engere Beziehung zu jemandem wünscht. Stirbt der Hamster oder ist er bereits tot, kann das an den Existenzängsten des Träumenden liegen. Es kann aber auch das Ende eines arbeitsreichen Lebensabschnitts symbolisieren. Verhungert der Hamster ist das zwar alles andere als ein schöner Traum, es kann aber darauf hindeuten, dass sich die träumende Person mehr und mehr von materiellen Dingen zu lösen beginnt und wirklich wichtige Dinge im Leben schätzen lernt.