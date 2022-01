Dating-Expertinnen und Experten unter euch wissen bestimmt schon, worum es sich bei Red Flags handelt. Aber wusstet ihr, dass es auch eine Light-Version davon gibt? Pink Flags! Die kommen in Beziehungen sogar sehr häufig vor und niemand sollte sie ignorieren.

Denn aus den kleineren Problemchen können sehr schnell richtig große Konflikte werden, wenn man ihnen keine Aufmerksamkeit schenkt.

Pink Flags: Darum sollte man sie nicht ignorieren

Als wäre das Datingleben nicht schon kompliziert genug, gibt es auch noch allerhand Dinge, auf dir wir achten können/müssen, damit unsere zukünftige Beziehung so smooth wie möglich abläuft. Schritt eins: Auf Red Flags achten und sofort die Reißleine ziehen, wenn man diese bei seinem Gegenüber entdeckt. Denn aus Erfahrung wissen wir doch alle, dass hier bereits alles verloren ist und die Person sich dahingehend vermutlich niemals ändern wird. Ein bisschen weniger dramatisch ist es bei Schritt zwei: den Pink Flags. Diese sollte man aber unbedingt beachten – egal ob vor oder während einer Beziehung.

Hier heißt es aber nicht: Sofort abservieren und am besten den Namen ändern. Sondern eher: Beobachten, ansprechen und daran arbeiten. Denn so kann man kleinere Problemchen wirklich klein halten oder gar zur Gänze aus dem Beziehungsalltag eliminieren. Ignoriert man sie, kann es schnell mal vorkommen, dass sich aus den scheinbar unwichtigen Dingen unüberbrückbare Konflikte entwickeln. Und das muss ja wohl wirklich nicht sein.

Auf diese Pink Flags solltet ihr achten

Keine Sorge, ihr müsst jetzt nicht etwa auf Spurensuche gehen und jede noch so kleine Handlung analysieren. Aber auf ein paar Details könnt ihr dennoch hin und wieder achten.

1. Zu viel Zeit am Handy oder vor dem TV

Ja schon klar, bei DEM Streamingangebot momentan ist es wirklich schwer, sich auch mal von dem Bildschirm zu lösen und einfach mal ein normales Gespräch zu führen. Aber trotzdem sollte man sich hin und wieder auch für den Alltag des anderen interessieren und mal über andere Dinge sprechen, als über den tragischen Serientod von X und wie schlecht doch die Neufassung von Y ist. Selbiges gilt auch für das Handy. Wir wissen alle, wie schnell man in der Welt von Instagram, TikTok und Co versunken ist. Umso wichtiger ist es, auch mal von seinem Smartphone aufzuschauen und seinem Partner oder seiner Partnerin tief in die Augen zu blicken.

Dann wird es zu einer Red Flag: Wenn dann auch noch jeder sein Ding macht und beginnt, Filme und Serien ganz alleine zu schauen, dann ist es an der Zeit, mal zu reflektieren, was euch eigentlich noch zusammen hält. Auch, wenn der andere (oder man selbst) lieber stundenlang das Handy anstarrt, anstatt wirklich Zeit gemeinsam zu verbringen.

2. Gar kein Streit

Jap, auch keine Konflikte können Konflikte sein. Denn wenn man gar keine Kraft oder Motivation mehr hat, Dinge anzusprechen, die einen stören, sollte man schleunigst das Gespräch suchen. Wieso ist das so und was kann man verändern, damit wieder mehr Interaktion in der Beziehung herrscht? Oft sind es nur ein paar Gespräche, die einen wieder auf Spur bringen und durch die man erkennt, dass man gerade Gefahr läuft, in den toxischen Beziehungsalltag einzutauchen.

Dann wird es zu einer Red Flag: Immer gleiche Phrasen wie „Mhm“, „Du hast recht“, „sorry Schatz“ klingen zu Beginn vielleicht ganz zufriedenstellend. Aber genauer betrachtet sind das gar nicht mal so tolle Anzeichen dafür, dass ihr euch langsam aber sicher so weit auseinandergelebt habt, dass ihr nicht mal mehr streiten wollt.

3. Kaum noch sexy Time

Es passiert leider viel zu schnell, dass man gemeinsame Schäferstündchen immer weiter hinauszögert und dann einfach komplett vergisst. Das ist zwar noch lange keine Red Flag, aber wenn es euch stört, dass die Intimität einfach zu kurz kommt, dann sprecht es doch einfach mal an. Manchmal braucht man einfach wieder einen kleinen Schubser in die richtige Richtung. Wenn jedoch keiner etwas sagt, dann ist die Gefahr groß, dass man einfach nur so vor sich hin lebt und sich mehr auf freundschaftlicher Basis versteht, als auf erotischer.

Dann wird es zu einer Red Flag: Vermutlich spürt man selbst genau, wann es keinen Sinn mehr hat, eine Beziehung fortzuführen. Ein gutes Indiz dafür ist, wenn man einfach keine Lust mehr auf den Partner oder die Partnerin hat und sich nahezu zum Sex zwingen muss. Oder wenn man merkt, dass der andere null Interesse mehr an einem hat und es sich wie ein Pflichttermin anfühlt, mit Müh und Not zum Höhepunkt zu kommen.

4. Keine gemeinsamen Bilder auf Social Media

In Zeiten wie diesen, in denen sich das Leben fast ausschließlich online abspielt, ist es schonmal verdächtig, wenn plötzlich keine gemeinsame Bilder mehr auf Instagram gepostet werden. Klar, manchmal passiert einfach nichts Aufregendes und man muss ja nicht ALLES immer sofort teilen. Aber hin und wieder ein kleines Lebenszeichen von euch als Paar ist schon ganz nett anzuschauen. Damit spart ihr euch wohl auch lästige Frage wie „Seid ihr noch zusammen?“ oder „Kriselt es bei euch etwa?“.

Dann wird es zu einer Red Flag: Ein Selfie nach dem anderen oder Gruppenbilder mit unzähligen Personen, nur nicht mit euch? Das könnte ein Anzeichen dafür sein, dass ihr vielleicht nicht mehr die erste Geige im Leben eures Partners oder eurer Partnerin spielt. Bevor die Sache an eurem Selbstwertgefühl kratzt und ihr das Gefühl habt, die andere Person versteckt euch, solltet ihr Konsequenzen ziehen.

5. Ihr beginnt, am Handy des anderen mitzulesen

Es kann oft wirklich schwer sein, den Blick NICHT auf das Handy des Partners oder der Partnerin zu schwenken, wenn er oder sie gerade wieder darin vertieft ist und ab und zu sogar schelmisch grinst. Tja nur, dass das wohl die erste Stufe eines Vertrauensmissbrauchs ist und man damit schon an der Privatsphäre des anderen kratzt. Hier ist Vertrauen angesagt und wenn ihr aus welchem Grund auch immer das Gefühl habt, dass der andere etwas zu verbergen hat, dann sprecht das unbedingt an!

Dann wird es zu einer Red Flag: Wenn ihr das Spiel immer weiter treibt, dann wollt ihr oder eurer Partner bzw. eure Partnerin vermutlich auch den nächsten Schritt gehen. Und dieser lautet: Spionieren! Das gehört aber nun wirklich zu den Dingen, die man auf GAR KEINEN FALL tun sollte. Das Handy des Partners oder Partnerin sollte tabu sein; vor allem, wenn man darin rumschnüffelt und sich erhofft, einen einschlägigen Beweis zu finden, dass der andere untreu ist.