Das 19. Jahrhundert hat sich gemeldet – es hat einen megacoolen Trend für uns! Nämlich die sogenannten Viktoria-Boots, die immer mal wieder angesagt waren, in diesem Frühling aber wieder ganz besonders im Fokus stehen.

Wir zeigen euch, wie ihr den Trendstiefel am besten kombiniert.

Darum darf ein Paar Viktoria-Boots nicht in eurem Kleiderschrank fehlen

Während wir uns gerne mal von Fashiontrends aus den 60er, 70er, 80ern und 90ern, also dem 20. Jahrhundert, inspirieren lassen, gehen wir meist nur selten noch weiter in die Zeitgeschichte zurück. Aber warum eigentlich? Schließlich gibt es auch in anderen Jahrhunderten unzählige Modeerscheinungen, die wir jetzt als große Comeback-Trends feiern können. Etwa die im 19. Jahrhundert total angesagten Viktoria-Boots.

Blickt man auf die Runways dieser Welt, hatte der einstige Trendschuh während zahlreicher Fashion Weeks 2024 seinen großen Moment. Ob in Kombination mit eleganter Kleidung oder als Keypiece eines gewollt lässigen Looks – die Stiefelette mit Schnürung lässt sich super easy stylen.

Fetico auf der Fashion Week in Tokio. Bild: Spotlight / Launchmetrics

Ihren Namen verdanken die Boots übrigens dem Viktorianischen Zeitalter (1837 bis 1901), in dem unzählige Frauen, hauptsächlich Adelige, die Schnür-Stiefeln zu ihren langen Kleidern trugen. Warum der Trend knappe 200 Jahre später ein Revival feiert? Ganz einfach: Die Boots sorgen durch die Schnürung, einem kleinen Blockabsatz und der runden Spitze für einen schmalen Fuß und passen somit zu nahezu jedem Outfit. Gerade die Übergangszeit – in dem Fall der Frühling – sind einfach perfekt, um die Victoria-Stiefeletten auszuführen. Denn es ist weder sonderlich kalt, noch übertrieben warm – mit anderen Worten: Die Schuhe SIND einfach das Outfit, ohne dass sie von Mänteln und Co verdeckt werden.

Die schönsten Looks

Wie vielseitig sich die Viktoria-Boots stylen lassen, beweisen folgenden drei Looks, die wir für euch – vom Runway inspiriert – zusammengestellt haben. Viel Spaß beim Nachstylen!

1. Romantic Core

Ihr wollt die feminine Seite in euch channeln? Dann kombiniert am besten ein helles Paar Boots mit einem weißen Hemdkleid samt Spitzendetails. Cuter Schmuck, ein funkelnder Gürtel als Highlight sowie Make-up im Romantic-Core machen den Look perfekt.

2. Rockstar Vibes

Wer es lieber düsterer mag, kann die Schnürboots mit Absatz auch einfach gemeinsam mit Jacke und Hose in Lederoptik stylen und dazu noch ein cooles Statement-Shirt kombinieren. Eine dunkle Kappe sowie eine eckige Sonnenbrille bringen den Edge-Faktor in das Outfit.

3. Casual meets Glam

Oder man wählt einfach den Mittelweg und wählt kniehohe Schnürboots und einen langen Rock – ein Outfit, das gemeinsam mit einer eleganten Tasche und Schmuck für richtigen Glam sorgt. Als kleinen Stilbruch – und weil es einfach verdammt cool aussieht – könnt ihr einen schwarzen Hoodie dazu wählen.