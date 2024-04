Mit Dating Apps und Co möchte man meinen, dass es viele unterschiedliche Wege gibt, eine:n Partner:in zu finden. Eine Single-Mutter entschied sich aber dennoch für einen eher ungewöhnlichen Weg.

Sie suchte vor der Schule ihrer Kinder nach Mr. Right.

Single-Mutter sucht neuen Partner vor Schule

Wer nicht ganz auf die Liebe auf den ersten Blick vertraut, muss manchmal eben ein bisschen nachhelfen. Das dachte sich wohl auch die alleinerziehende Mutter Dorilee. Denn sie beschloss, ganz aktiv nach dem Typ Mann Ausschau zu halten, den sie sich in ihrem Leben wünscht. Und um diesen zu finden, muss man natürlich auch die richtigen Orte aufsuchen. Während unsereins also in Bars, netten Cafés oder dem Lieblingsmuseum nach der großen Liebe suchen, entschied sich die Frau jedoch für einen eher ungewöhnlichen Ort: eine Schule.

Denn Dorilee hat vor der Schule ihrer Kinder einen recht gut aussehenden Mann erspäht – und nach ein paar kleinen Stalking und Rumfrage-Aktionen weiß sie auch: der gutaussehende Mann, den sie beim Frisbee-Spiel ihres Sohnes erspäht hat, ist Single. Dass sie ihn jedoch jemals wiedersehen wird, bezweifelt die Frau zuerst, wie sie in einem Tiktok-Video erzählt.

Tja und was ist die Lösung für dieses Problem? Wenn es nach Dorilee geht, dann ist die Antwort darauf Hartnäckigkeit. Denn die Single-Mom beschloss kurzerhand, sich einfach Tag für Tag vor die Schule zu stellen und auf ihren Crush zu warten. Acht Tage lang verbringt sie ihre Freizeit also vor der Schule und hofft darauf, den Single-Vater zu treffen – und tatsächlich begegnen sich die beiden „gaanz zufällig“. Doch so sehr die Frau ihre Begegnung geplant hatte – so unvorbereitet war sie, als es schließlich tatsächlich passierte. Denn obwohl die beiden sich einander vorstellen und ins Gespräch kommen, schafft es Dorilee nicht, ihre Nummer herzugeben. „Es war ein peinlicher Moment, der zeigte, dass ich kein Game hatte“, verrät sie. Sie war sich dann leider sicher: diese Chance hatte sie verpasst.

„Von diesem Abend an waren wir unzertrennlich“

Zum Glück ist der mysteriöse Single-Dad – der sich ihr als Sean vorstellt – jedoch deutlich besser im Flirten. Denn er holt sich direkt bei dem Hortbetreuer der Kinder die Nummer von Dorilee. Offenbar scheint es ihm gar nicht in den Sinn gekommen zu sein, auch vor der der Schule zu warten; er nahm lieber den direkten Weg. Und dieser soll sich auch lohnen. Denn Dorilee und Sean verabreden sich – und schon beim zweiten Date weiß Dorilee: Das ist der Mann fürs Leben. „Das Date dauerte etwa acht Stunden. Von diesem Abend an waren wir unzertrennlich“, so die Frau gegenüber „People“.

Nur 111 Tage nach dem ersten Date heiraten die beiden tatsächlich. „Ich habe ihn nie als meinen Freund bezeichnet. Ich nannte ihn meine Person. Er nannte mich nie seine Freundin. Ich war immer seine zukünftige Frau“, schildert sie die Beziehung gegenüber „People“. Mittlerweile wohnen sie auch gemeinsam und auch die Kinder verstehen sich untereinander. Es scheint sich also tatsächlich gelohnt zu haben; denn auch, wenn die Frau die Aktion in die Kategorie „das Verrückteste, was ich je getan habe, als ich in jemanden verknallt war“ steckt, war die Entscheidung, tagelang vor der Schule ihrer Kinder zu sein, wohl genau die Richtige.