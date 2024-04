Fans von „Bridgerton“ wissen genau: in dieser Netflix-Serie geht es oft heiß her. Für Schauspielerin Nicola Coughlan ein kleines bisschen zu heiß. Denn die 37-Jährige, die in der dritten Staffel in den Fokus rückt, bestand für den Dreh auf eine Sex-Klausel.

Wie spicy gewisse Parts ihrer Story sind, verriet Nicola in einem Interview: „Wir machen ein Möbelstück bei einer Szene kaputt“.

Diese Sex-Klausel hat Nicola Coughlan in ihrem „Bridgerton“-Vertrag

Staffel drei von „Bridgerton“ ist zum Greifen nahe! Was wir bereits über die neuen Folgen wissen: Diesmal ist es die Lovestory von Penelope Featherington und Colin Bridgerton, die uns in Wallungen bringen wird. Denn wie bereits bekannt ist, kommen sich die beiden ENDLICH näher! Es knistert und die Funken sprühen. Mit anderen Worten: Wir können uns schon mal auf so einige heiße Szenen gefasst machen. Wie heiß es wirklich wird, hat Nicola kürzlich in einem Interview mit dem Radiosender SiriusXM Hits 1 verraten: „Wir machen ein Möbelstück bei einer (expliziten) Szene kaputt.“ Dass diese Szenen also alles andere als jugendfrei sind, kann man sich vermutlich vorstellen.

Aber nicht alle werden diese Parts der Serie in vollsten Zügen zu sehen bekommen. Denn die 37-jährige Schauspielerin hat mit einer speziellen Klausel dafür gesorgt, dass sie eine alternative Version der dritten Staffel bekommt, die vor allem eines ist: jugendfrei! Warum der ganze Aufwand, fragt ihr euch? Ganz einfach: Nicolas Eltern sind streng katholisch. Ihrer Tochter dabei zuzusehen, wie sie mit Colin (gespielt von Luke Newton) SEHR intim wird, wäre für die beiden womöglich zu einer großen Herausforderung geworden. Mit der alternativen Version der dritten Staffel konnte Nicola also eine womöglich sehr unangenehme Situation umgehen.

„Leute denken, es sei ein Scherz“

Dass Nicola die Klausel für eine familienfreundliche und jugendfreie Fassung tatsächlich durchgeboxt hat, glauben ihr viele jedoch nicht! „Die Leute denken, ich sage das als Scherz. Aber ich will es einfach nicht“, so der „Bridgerton“-Star. „Das steht buchstäblich in meinem Vertrag“, verrät Coughlan.

Als ihre Eltern, vor allem ihre Mutter, „Bridgerton“ zum ersten Mal sah, war sie ziemlich geschockt. „[Sie] wusste nicht, dass es so freizügig sein würde“, schildert Nicola in dem Radio-Interview weiter. „Und dann bekommt man direkt nach zwei Minuten der ersten Folge einen Hintern zu sehen, Jonathan Baileys schönen Hintern. Sie sagte: ‚Was ist das?'“. Doch nach zwei Staffeln hat sich Nicolas Mutter offenbar an die Freizügigkeit der Serie gewöhnt, denn mittlerweile fände sie es „fantastisch und wirklich witzig“. Aber nicht nur das! Sie scheint auch vollkommen im „Bridgerton“-Fieber zu sein, nachdem sie „ständig über Hintern“ spreche. Auch über Luke Newtons Hintern, wie Nicola verrät.

Keine Überwindung für Nicola

Für die Penelope-Darstellerin selbst waren die Drehs der Sexszenen übrigens keine Überwindung. „Sie haben uns sehr viel Freiheit gegeben, wir durften sehr viel mitsprechen“, erinnert sich die 37-Jährige. „Das gibt einem ein Gefühl von Selbstvertrauen. Die Szenen haben so tatsächlich Spaß gemacht.“ Staffel drei von „Bridgerton“ erscheint in zwei Teilen. Der erste Teil startet am 16. Mai auf Netflix, der zweite folgt am 13. Juni.