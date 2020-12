2020 war für uns alle ein besonders schwieriges Jahr. Während die meisten von uns darauf hoffen, dass 2021 alles besser wird, können sich einige Sternzeichen schon in den letzten Dezember-Tagen auf eine positive Wendung freuen.

Für diese Tierkreiszeichen wendet sich Ende 2020 alles zum Guten:

Löwe

Der Löwe hatte 2020 alles andere als ein Glanzjahr. Weder beruflich noch persönlich lief es so, wie sich es das Sternzeichen Ende 2019 vorgestellt hat. Doch das Jahresende beschert ihm einige wunderschöne Momente und ein paar sehr positive Überraschungen, mit denen er gar nicht mehr gerechnet hat. Vor allem in seinem Liebesleben sieht es bereits über die Feiertage schon wieder viel rosiger aus als das ganze restliche Jahr über.

Zwillinge

Die Zwillinge haben einige sehr hektische Monate hinter sich. Sie mussten lange damit kämpfen, eine gute Balance zwischen Beruf und Familie zu finden. Genau deswegen lief es auch finanziell nicht so prickelnd für das Sternzeichen. Doch schon in den letzten Wochen haben sich bereits mehrere Möglichkeiten für den Zwilling aufgetan. Ende des Jahres kann er sich nun endlich entspannen, die Zeit mit seinen Liebsten genießen und in Ruhe seine nächsten Schritte planen.

Wassermann

Keiner hat 2020 so hart gearbeitet wie der Wassermann. Er hat seine Bedürfnisse dieses Jahr komplett hinten angestellt. Während er sich um alle anderen gekümmert hat, ist ihm gar nicht aufgefallen wie müde und unglücklich er geworden ist. Das ändert sich nun nach den Feiertagen. Denn endlich hat das Sternzeichen etwas wohlverdiente Me-Time und kann die Lorbeeren für seine harte Arbeit ernten.

Skorpion

Der Skorpion musste 2020 einige schwere Entscheidungen treffen. Mittlerweile bereut er bereits die ein oder andere. Doch Ende des Jahres schafft er es endlich, Dinge und Beziehungen der Vergangenheit ruhen zu lassen und sein Leben weiterzuleben. Für das Sternzeichen ist nun die perfekte Zeit, sich auf seinen Beruf zu konzentrieren.