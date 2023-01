Die große Liebe über Tinder, Bumble & Co. kennenlernen? Diese drei Sternzeichen können nur davon träumen. Denn bei Dating-Apps ist das Glück definitiv nicht auf ihrer Seite.

Diese Tierkreiszeichen sollten die Apps bei ihrer Suche nach Liebe besser vergessen.

Löwe

Der Löwe liebt es, Monologe zu halten und ausführlichst über sich selbst und seine Erlebnisse zu erzählen. Leider kommt das im Chat ganz und gar nicht gut an. Denn die ewig langen Textblöcke schrecken die meisten Menschen einfach ab. Bei face-to-face Unterhaltungen kennt der Löwe dieses Problem nicht. Hier ist die Gesprächsdynamik ganz anders und das Sternzeichen wirkt auf das Gegenüber viel eher offen und aufgeweckt.

Skorpion

Der Skorpion ist ein leidenschaftliches Sternzeichen. Deshalb sind Dating-Apps eine riesige Herausforderung für ihn. Denn ihm fehlt die reale Verbindung zu seinem Match. Im Gegensatz zum Löwen gibt der Skorpion im Chat außerdem kaum etwas über sich preis. Das merkt auch sein Gegenüber sehr schnell und sucht schnell das Weite. Im realen Leben sieht das Dating-Leben für den Skorpion ganz anders aus. Denn sein Interesse am Gegenüber und das Zuhören kommen hier sehr gut an.

Steinbock

Der Steinbock ist wohl das pragmatischste Sternzeichen, das es gibt. Im Chat der Dating-Apps löchert er seine Matches nämlich mit unzähligen Fragen. Schließlich muss er sichergehen, dass sein Gegenüber auch all seine Erwartungen und Kriterien erfüllt. Spoiler Alert: Das passiert nur sehr selten. Deshalb kann der Steinbock sich nicht mit unzähligen Dates rühmen. Im echten Leben geht der Steinbock sein Liebesleben nicht so zielgerichtet an, denn überraschenderweise überlässt er hier die Liebe dem Schicksal.