Steht „Geld sparen“ auch auf eurer Liste an Neujahrsvorsätzen? Wenn ja, hat TikTok dafür offenbar eine Lösung gefunden. Denn ein ganz besonderer Spar-Hack geht derzeit viral. Alles, was man dafür braucht, sind Briefumschläge – und Bargeld.

In 100 Tagen sollen so man mehrere Tausend Euro sparen.

Sparen als Neujahrsvorsatz?

Die Weihnachtszeit hat wohl für die meisten von uns auch Konsequenzen für unser Konto. Denn der Weihnachtsbonus ist oft schneller ausgegeben, als man einen Glühwein am Weihnachtsmarkt bestellen kann. Und dann kommt mit dem neuen Jahr auch noch die große Frage nach den Urlaubsplänen. Kein Wunder also, dass sich viele von uns Jahr für Jahr das Thema „Geld sparen“ ganz groß auf die Vorsatz-Liste schreiben. Schließlich wollen wir uns im neuen Jahr doch auch etwas gönnen können.

Aber ganz so einfach ist es mit dem Sparen dann leider doch nie und ehe man sich versieht, ist das „Ersparte“, das am Ende des Monats noch am Konto übrig geblieben ist, auch schon wieder anderweitig investiert. Doch TikTok scheint jetzt eine Lösung gefunden haben, um Geld nachhaltig ansparen zu können. Alles was es dafür braucht: 100 Briefumschläge – und Bargeld, dass ihr in der Geldbörse habt.

So geht der Spar-Hack

Die Umschläge werden dann von 1 bis 100 durchnummeriert und durcheinander gemischt. Anschließend kommen sie in eine Box oder einen größeren Umschlag. Und schon beginnt die Challenge: jeden Tag zieht man einen der Umschläge heraus und gibt das entsprechende Geld in den Umschlag. Steht also „1“ auf dem Umschlag, gibt man einen Euro hinein, zieht man „50“, dann müssen 50 Euro in den Umschlag und so weiter. So wird man jeden Tag von einer Zahlung überrascht, die man in den Umschlag geben muss.

Wer sich wirklich daran hält und täglich das entsprechende Geld in den Umschlag steckt, kann dann richtig viel Geld sparen. Denn in 100 Tagen – also etwas mehr als drei Monaten – sind so 5050 Euro zur Seite gelegt.

Zugegeben, um den Hack durchziehen zu können, braucht man auch das nötige Geld und Grundeinkommen, um wirklich täglich Geld zur Seite legen zu können. Aber sollte das der Fall sein, ist der Trick eine gute Möglichkeit, Geld bewusst und spielerisch zu sparen. Denn ganz nach dem Motto „aus den Augen, aus dem Sinn“ wird so Geld weggelegt, das man ansonsten eventuell für unnötige Goodies ausgegeben hätte.

Übrigens betonen viele, die die Challenge selbst machen, dass sie auch ganz einfach anpassbar ist. Wer nicht jeden Tag einzahlen möchte oder kann, kann auch nur jeden zweiten Tag oder jede Woche einen Umschlag ziehen. Das Endergebnis bleibt schließlich gleich – man muss nur etwas länger zur gesamten Summer hinsparen. Und wer es lieber digitaler mag, kann die Challenge auch auf ein Sparkonto überweisen.

Viraler Spar-Trend auf TikTok

Online bekommt der Trick, der übrigens unter dem Hashtag #100envelopechallenge zu finden ist, übrigens sehr viel Zuspruch. Denn auch wenn der Spar-Hack nicht neu ist – zum neuen Jahr überlegen viele, ihn vielleicht doch einmal auszuprobieren und aus dem Geldsparen ein kleines tägliches Spiel zu machen. Kein Wunder also, dass der Hashtag auf TikTok bereits mehr als 150 Millionen Aufrufe hat.

Und während manche, die die Challenge schon im vergangenen Jahr erfolgreich getestet haben, jetzt ihr Erspartes stolz präsentieren können, werden die Neulinge der Challenge genau davon inspiriert! Nur eines muss man beachten: die Briefumschläge sollten schon bis zum Ende der Challenge verschlossen bleiben, sobald man sie befüllt hat; ansonsten wird das Aufmachen am Jahresende eher ein kleines Vergnügen.

Was sagt ihr zu der Challenge? Klingt nach einer lustigen Spar-Methode, wenn man genügend Einkommen hat Ich würde ständig darauf vergessen

Quiz Maker – powered by Riddle