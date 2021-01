Ab 25. Jänner gelten wieder einmal neue Coronavirus-Regeln in Österreich. FFP2-Masken sind ab dann Pflicht, Skifahren und Eislaufen ist weiterhin erlaubt.

Zudem sollen mehrere Berufsgruppen von nun an regelmäßig getestet werden. Damit wir einen Überblick darüber behalten, was momentan gilt, hier eine Zusammenfassung der neuen Regeln:

FFP2-Maskenpflicht

In diesen Bereichen muss ab 25. Jänner eine FFP2-Maske getragen werden (ausgenommen sind Kinder unter 14 Jahre, Schwangere und Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen keine FFP2-Maske tragen können):

Öffis und Fahrgemeinschaften

Handel, Märkte und Dienstleister

An Gerichten und bei Verwaltungsbehörden

Gastronomie, also etwa beim Abholen von Speisen

Im allgemeinen Bereich wie etwa an der Rezeption von Beherbergungsbetrieben

Achtung: Masken mit Ventil sind nicht erlaubt. Sie schützen zwar den Träger, aber nicht das Umfeld. FFP2-Masken gibt es zum Selbstkostenpreis in den Supermärkten. Bei Hofer, Lidl, dem Rewe-Konzern und Spar kosten sie 59 Cent pro Stück.

Mindestabstand ist erhöht

Der Mindestabstand während der Coronavirus-Pandemie ist von einem Meter auf zwei Meter erhöht worden. Wir können uns also vom Baby-Elefanten verabschieden und müssen eine neue Maß-Einheit finden. Wie wär’s mit 2x Bernie Sanders inklusive dicker Jacke und Stuhl?

Schulen sperren erst nach den Semesterferien auf

Die Schulen bleiben weiterhin geschlossen. Eine Öffnung ist erst nach den Semesterferien geplant. In Wien und Niederösterreich heißt das, dass die Schüler am 8. Februar wieder in den Präsenzunterricht zurückkehren. Im Rest von Österreich ist es der 15. Februar.

Tourismus und Gastro bleibt geschlossen

Noch bis Ende Februar müssen wir voraussichtlich warten bis wir endlich wieder in ein Restaurant gehen können oder in einem Hotel übernachten dürfen. Die Gastronomie und der Tourismus bleiben vorerst geschossen.

Sport im Freien weiterhin erlaubt

Sportstätten und Fitness-Center dürfen weiterhin nicht aufsperren. Sport im Freien ist aber erlaubt. Auch Skifahren und Eislaufen ist weiterhin möglich.

Homeoffice wird empfohlen

Die Regierung empfiehlt all jenen, denen es möglich ist, Homeoffice zu machen. Verpflichtend ist das allerdings weiterhin nicht.

Berufsgruppen werden getestet

Ab 25. Jänner sollen folgende Berufsgruppen wöchentlich getestet werden: