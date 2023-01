So wenig Urlaub für so viele freie Tage wie möglich verbrauchen? Das ist der absolute Traum! Und 2023 tatsächlich gar nicht so schwer umzusetzen. Mit 25 Urlaubstagen kann man in diesem Jahr nämlich insgesamt 67 Tage freihaben.

Wir zeigen euch, wie’s geht!

Mit 25 Urlaubstagen 67 Tage frei: So geht’s

Wenn’s um so viele freie Tage wie möglich geht, dann sollte man schnell sein und sich gleich zu Beginn eines neuen Jahres überlegen, wann man sich am besten Urlaub nehmen soll, um so viel Freizeit wie möglich herauszuschlagen. Idealerweise nutzt man die Zeit rund um Feiertage effizient, um mit wenig Urlaub, viele freie Tage zu bekommen. Und damit ihr jetzt nicht lange rechnen müsst, haben wir das schonmal für euch gemacht.

2023 so viel Urlaub wie möglich

Wir zeigen euch, wie ihr in Österreich 2023 das Maximum an freien Tagen mit einem Minimum an Urlaubstagen rausholt!

April

Im April 2023 fällt der Ostermontag auf den 10. April. Das bedeutet, wenn ihr euch hier vier Tage freinehmt – also vom 11. bis zum 14.4. – habt ihr insgesamt 9 Tage Urlaub.

Mai

Die nächsten Feiertage stehen schon im Mai an, nämlich am 1.5. (Tag der Arbeit), am 18.5. (Christi Himmelfahrt) und am 29.5. (Pfingstmontag). Wer sich im Mai von 2. – 5. sowie am 19., am 30. und am 31. freinimmt, holt sich damit insgesamt 18 freie Tage raus. Nehmt ihr den 1. und 2. Juni noch mit dazu, werden es sogar 22.

Juni

Weiter geht’s mit den Feiertagen im Juni: Am Donnerstag, dem 8.6. ist Fronleichnam. Wer sich also am 9. Juni einen Urlaubstag nimmt, holt sich damit gleich vier freie Tage.

August

Der 15. August ist ein Feiertag (Mariä Himmelfahrt) und fällt heuer auf einen Dienstag. Wenn ihr euch in diesem Monat also am 14. August freinehmt, habt ihr damit ebenfalls gleich vier Tage Urlaub.

Oktober

Auch im Oktober gibt es 2023 einen Feiertag. Der Nationalfeiertag am 26.10. fällt heuer auf einen Donnerstag. Mit einem Urlaubstag am 27. Oktober macht ihr euch ein verlängertes Wochenende mit insgesamt vier Tagen Urlaub.

November

Mit nur zwei Urlaubstagen bekommt ihr im November insgesamt gleich 5 Tage frei! Da der Feiertag am 1. November auf einen Mittwoch fällt (Allerheiligen) müsst ihr euch nur den 2. und 3. November freinehmen und schon habt ihr ein langes Urlaubswochenende.

Dezember

Richtig viel Urlaub könnt ihr dann im Dezember rausschlagen. 2023 fallen die Weihnachtsfeiertage nämlich endlich mal wieder richtig gut. Der Feiertag am 8. Dezember ist ein Freitag; der 25. und 26. Dezember fallen heuer auf einen Montag und einen Dienstag. Wenn ihr euch also von 4. – 7. Dezember und von 27. bis 29. freinehmt und den Feiertag am 1. Jänner auch noch mit dazuzählt, habt ihr im letzten Montag des Jahres einmal 9 und einmal zehn Tage am Stück frei und holt damit insgesamt 19 Urlaubstage raus!

Hier gibt’s nochmal alle Feiertage 2023 für euch im Überblick – inklusive Übersicht der Tage, die ihr euch für das Maximum an Urlaub freinehmen könnt!