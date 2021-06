Seit Wochen spekulieren Fans darüber, ob Michael Wendler und Laura Müller noch zusammen sind. Denn auf dem Instagram-Account der 20-Jährigen ist es seit den Schlagzeilen rund um die wilden Verschwörungstheorien ihres Ehemanns ziemlich ruhig geworden.

Doch jetzt meldet sich der 48-Jährige mit einem Update zu seinem Privatleben auf Telegram zu Wort.

Michael Wendler gibt Life-Update auf Telegram

Die Gerüchteküche brodelt! Fans sind sich nämlich sicher, dass sich Laura Müller und Schlagerstar Michael Wendler getrennt haben. Nachdem der 48-Jährige immer wieder mit schrägen Verschwörungstheorien für Schlagzeilen sorgte und er deshalb sogar aus der DSDS-Jury flog, wurde es ruhig um das Paar. Auf Instagram postete Laura zuletzt im Februar ein Foto. Dann kürzlich das erste Lebenszeichen des Paares: Es tauchten Fotos auf, die die beiden bei einem gemeinsamen Motorrad-Ausflug in Florida zeigen. Jetzt meldet sich der 48-Jährige außerdem erstmals wieder selbst zu Wort und kommentiert sein Privatleben.

Der Wendler dementiert Trennungsgerüchte

Wie der Wendler jetzt auf seinem Telegram-Account betont, gehe es ihm und seiner Familie gut. Er spricht sogar die Trennungsgerüchte rund um ihn und Laura direkt an: “Man muss es ja immer wieder lesen, aber all das, was dort über mich und meine Familie berichtet wird, stimmt nicht!”. Er sei immer noch glücklich mit seiner Frau, mit der er weiterhin gemeinsam in Florida lebt. Eine Sache habe sich allerdings verändert, bestätigt der Wendler. Seiner Tochter ist mittlerweile ausgezogen. Allerdings nicht, weil es Streit gab, sondern weil sie nach Kalifornien zieht, um dort zu studieren.