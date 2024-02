Eine Krankenschwester aus Utah hat durch puren Zufall erfahren, dass sie ihre Schwiegertochter schon lange vor ihrem Sohn kannte. 22 Jahre, um genau zu sein. Denn sie war es, die die kleine Kelsey damals zur Welt brachte – und sogar ihr Leben rettete.

Denn die Geburt war alles andere als einfach.

Krankenschwester ist durch Schicksal mit Schwiegertochter verbunden

Manchmal findet das Leben faszinierende Wege, um Menschen zusammenzubringen. Im Fall von Mary Ann, einer Krankenschwester aus Utah, und Kelsey war genau das der Fall. Denn Kelsey ist eigentlich als neue Freundin von Mary Anns Sohn in ihr Leben getreten. Dachte sie zumindest. Denn eigentlich kennt Mary Ann die junge Frau schon viel, viel länger – nämlich ganze 22 Jahre. Damals hat sie allerdings auf tragisch-schöne Art Bekanntschaft mit Kesley und ihrer Mutter gemacht.

Denn Mary Ann war zu diesem Zeitpunkt als Geburtskrankenschwester tätig. Eines Tages wurde sie zu einer hochschwangeren Patientin gerufen, die kurz vor der Geburt stand. Doch dann entdeckte Mary plötzlich, dass die Frau unter einem lebendbedrohlichen Zustand litt. Sie hatte eine sogenannte „velamentöse Nabelschnurinsertion“. Dabei handelt es sich um eine Schwangerschaftskomplikation, die auftritt, wenn die Nabelschnur eines Fötus nicht richtig in die Plazenta eingeführt wird.

Wird die Komplikation nicht bemerkt, kann das durch den enormen Blutverlust bis zum Tod von Mutter und Kind führen. Doch nachdem Mary Ann blitzschnell reagierte, konnte sie glücklicherweise das Leben der beiden retten. Denn die kleine Kelsey kam gesund und munter zur Welt – Mary Ann war damit auch die erste Person, die das Neugeborene in ihren Händen hielt.

Fotoalbum beweist Bekanntschaft

Die Wege von Kelsey und der Krankenschwester sollten sich jedoch schon bald trennen. Mary Ann hat dem Neugeborenen und seiner Mutter zum Abschied noch gewunken, wie sie gegenüber KSL erzählt, doch die nervenzerreißenden Momente bis zur Geburt hat sie nie vergessen. Umso schöner, dass sich die Wege der beiden nach mehr als zwei Jahrzehnten erneut gekreuzt haben und sie nun eine richtige Familie sind. Denn mittlerweile hat Kelsey den Sohn von Mary Ann geheiratet.

Doch wie sind die beiden überhaupt auf ihre besondere Verbindung aus der Vergangenheit gekommen? Als die Eltern des Ehepaares einander zum Kennenlernen trafen, ist Kelseys Mutter das Gesicht von Mary Ann sofort aufgefallen. Doch erst fiel es ihr schwer, die Bekanntschaft zuzuordnen. Erst als Mary Ann erwähnte, Geburtshelferin in einem bestimmten Krankenhaus gewesen zu sein, fiel der Groschen.

Kelseys Mutter durchforstete sämtliche Fotoalben und siehe da: auf einem der Bilder war tatsächlich Mary Ann zu sehen, die gerade die Füße der kleinen Kelsey für einen Fußabdruck einfärbte. Zudem fanden sie die Unterschrift der Krankenschwester auf dem Zertifikat, das alle Neugeborenen erhalten.

Mit dem „Wunderbaby“ vereint

Für Kelsey ein Grund mehr, an das Schicksal zu glauben und daran, dass Tyler, Mary Anns Sohn, und sie füreinander bestimmt sind. „Es war eines dieser Dinge, die mir bestätigten, dass Tyler jemand ist, mit dem ich für den Rest meines Lebens zusammen sein will, und es gab mir auch das Gefühl, seiner Mutter und seiner Familie näher zu sein“, so Kelsey. Mary selbst ist ebenso überglücklich, wieder mit dem „Wunderbaby“, das sie zur Welt gebracht hat, vereint zu sein. „Es fühlt sich wirklich so an, als ob es so sein sollte“, so die Krankenschwester.